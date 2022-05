La cena despegue del cupido liberal quedó renga: Macri sí, Milei no

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La cena anual del próximo lunes por el 34° aniversario de la Fundación Libertad, think thank liberal con sede en esta ciudad y de influencia nacional, se organizó justo para que Javier Milei, estrella por estas horas de los medios y encuestas, hiciera pata ancha y ganara la centralidad de la noche que promete recetas antipopulistas y las fábulas, en el mismo sentido, del escritor Mario Vargas Llosa. Sin embargo, la novela por su incorporación o no a Juntos por el Cambio (JxC) torció el asunto y el libertario se bajó de la velada. Igualmente, la entidad que hace de cupido entre las dos partes, se relame con arenga y fiesta incluida, por el relativo ascenso de la ola liberal para 2023.

En la institución no cuestionan el faltazo de Milei y suponen que se debe a una estrategia electoral. "Nos hubiera encantado pero no hay ninguna enemistad por su ausencia", deslizaron en la Fundación. Sin embargo es llamativo que, en la cresta de la ola, su hijo prodigio al que cobijaron cuando era solo un economista excéntrico sin medios, decida no usar la tribuna y darle toda la marquesina al macrismo. ¿Prefiere no mezclarse con otros dirigentes en este momento? No lo aclaran en el espacio del libertario. Curiosamente la semana pasada participó del evento empresarial de élite en el Hotel Llao Llao donde estuvo Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

El escenario en el Golden Center en Parque Norte estará preparado nuevamente para el expresidente Macri, quien ocupará el lugar central junto al exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti frente a muchos empresarios y dirigentes. Con los ánimos que trinan en el espacio macrista-liberal, las invitaciones fueron medidas con regla. Habrá un panel servido para dar espacio a todas las variantes liberales: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; los diputados nacionales Ricardo López Murphy y José Luis Espert; y el senador Alfredo Cornejo. En ese espacio se lo pensaba a Milei para que hable. Mucho halcón, poca paloma en la sala. La invitación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien recién ahora está apostando a una imagen más dura y pro grieta tal como los invitados a la cena proliferan, se justifica en su rol de anfitrión de la ciudad.

El tironeo entre JxC y el espacio libertario por armar o no una sociedad política para las presidenciales 2023 movió los cimientos de la Fundación Libertad. La idea de una primaria de la derecha dura entre Macri y Milei entusiasma a los liberales. Tiene todos los fichajes de su lado, claro, pero su propio destino político aún es incierto como lo es el futuro de la coalición. “Esperemos que JxC logre una convivencia institucional pacífica, y que contenga la mayor cantidad de liberalismo”, explicó Alejandro Bongiovanni, uno de los jóvenes referentes de la Fundación, a Letra P. Igualmente celebran que haya liberalismo dentro y fuera de JxC, y, así, no sacar los pies de ningún plato.

Después de años de enrolamiento obligado en Cambiemos, los posicionamientos hacia adentro de la institución se empiezan a multiplicar respecto hacia dónde converger en 2023. Más aún desde que el crecimiento del sector libertario le come votos por afuera a JxC. Parece ser la oportunidad esperada para la tribuna liberal, sobre todo, porque Milei es uno de sus pollos desde hace años cuando daba charlas como economista sin llegada a los medios.

Durante la gestión macrista, cuando todavía el liberalismo no era el fenómeno emergente que es hoy, la Fundación le advirtió a los contactos del Gobierno la falta de una “dosis de narrativa liberal un poco más intensa”. Partían de la base de que JxC era un medio para llevar adelante sus históricas proclamas de reformas educativas, del Estado, en materia impositiva, laboral, etc, y que el Gobierno se estaba quedando corto. Por algo, el aún presidente Macri prometió en la cena de 2019 ante 1.200 personas que si era reelegido “haría lo mismo, pero más rápido”.

“Siempre se buscó que el liberalismo y JxC tengan puentes, e impulsar un espíritu más liberal dentro de la alianza. La nueva pata liberal que ahora busca JxC, ya la habíamos propuesto hace un tiempo”, sostuvo, sacando pecho, Bongiovanni.

Los liberales con sede en Rosario dicen estar más expectantes que nunca con lo que se resuelva electoralmente. Al margen del rompecabezas que se termine formando, Bongiovanni traduce lo que se habla hoy en día en la Fundación: “No queremos un liberalismo solo declamativo sino que se pueda convertir en real. Las reformas deben ser realizables, concretas y dirigibles. No soñamos locuras, pero creemos que hay que hacer un cambio casi copernicano”.