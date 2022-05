"A veces la interna del PS parece saldada, pero con algunas posiciones no"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Leonardo Caruana es el secretario de Salud de Rosario. No proviene de la militancia partidaria, pero se abrazó al socialismo de la mano de Hermes Binner para nunca más alejarse. Durante la pandemia pasó al frente y se convirtió en referencia ineludible en la ciudad, pero también en la provincia. Ahora se permite, sin apuro, romper las fronteras de la salud y explorar un rol más activo en política. En diálogo con Letra P, el funcionario habla sobre la interna del PS y la construcción a futuro del espacio progresista. “A veces parece que la interna del PS está saldada, con algunas posiciones parece que no”, señaló.

-¿Qué análisis hace del momento actual del PS?

-Salió primero de una interna y está buscando tratar de mitigar los daños que puede producir en términos de fragmentación. Hay un esfuerzo por tratar de llegar a una síntesis, es necesario tener un colectivo más homogéneo, potenciar los acuerdos y poner más entre paréntesis los desacuerdos para ser una opción posible de transformación.

-¿Está saldada esa interna?

-A veces parece que sí, con algunas posiciones, no. Es difícil, porque dentro de cada sector hay dirigentes y referentes, no todos tienen la misma posición, algunos tienen una más extrema en relación a diferenciarse de determinado sector y hay otras que buscan contemporizar. Va a depender de la grandeza de cada uno de los referentes de esos sectores para pensar ser una opción y recuperar la experiencia de 12 años de un gobierno progresista en Santa Fe.

-¿Está decidido a asumir un rol político más protagónico dentro del partido?

-No vengo de la militancia partidaria, pero siempre fui parte de este proyecto político. Te diría que soy un producto de ese proceso histórico, colectivo, a largo plazo, de pensar políticas públicas y siempre me entusiasma la idea de transformar. Trabajé 15 años en un barrio, en un centro de salud, trabajé en distintos lugares de la Secretaría y aquí en la propia Secretaría con entusiasmo y pasión por las transformaciones. Me gusta y me interesa el desafío de estar pensando políticas más generales, pero sé que no tiene que ver solo con gustos individuales, sino con acuerdos institucionales. Hoy soy un colaborador estrecho del intendente (Pablo Javkin), él tuvo la generosidad de sostener no solo al secretario de Salud, sino todo su equipo y la dirección y un sentido de seguir transformando la salud pública y eso es muy importante.

-¿Hay que ir hacia un frente de frentes?

-Quiero recuperar a Miguel Lifschitz cuando decía "la política hoy no está resolviendo los problemas estructurales de la gente". Solo hablar de alianzas y cargos sin discutir el sentido, el para qué uno quisiera gobernar, nos lleva a poder ser opciones de gobierno, pero no de transformación de la realidad. La construcción de los frentes, de lo próximo que se viene… yo priorizaría no el cargo de quién va a ser o en qué frente va a estar determinada persona, sino cuáles son los programas de gobierno. El límite del armado de los frentes deberían ser los acuerdos sobre qué se quiere hacer en educación, salud, en seguridad.

-¿El PS tiene que tener candidato o candidata a la gobernación en el esquema que sea?

-El Partido Socialista llegó siempre a la opción de gobernador dentro del Frente Progresista. Hoy no se habla tanto de Frente Progresista, pero hay actores que pueden ser una opción, dentro del socialismo o del Frente Progresista. Pablo también ha manifestado el deseo de ser gobernador, bueno, será una discusión con esos acuerdos históricos, entre CREO, el Partido Socialista. Es posible que pueda tener un candidato como es posible también acompañar a otros.

-A priori, hay tres líneas en el PS, el sector que ganó la interna, Fuerza del Territorio y Bases ¿Se siente referenciado en alguno?

-Yo me siento cercano por los vínculos laborales, por la lógica de trabajo, hoy y de hecho me han invitado a participar formalmente Fuerza del Territorio. Vengo de construcciones amplias, transversales, no desde un enunciado teórico. Salud pública es un espacio de construcción colectiva entre muchas y muchos, y por eso me imagino y no me cierro a una sola referencia. Porque he sido secretario de Salud en su momento de la exintendenta Mónica Fein en sus dos períodos, porque tengo diálogo con Claudia Balagué, porque acuerdo en su mirada de la educación. Sí, concretamente, Fuerza del Territorio es un espacio que me convoca y eso jerarquiza no solo la figura del secretario de Salud, sino una lógica de construcción de salud pública que yo valoro mucho, pero estoy conversando con todos los sectores.