Milei defiende el uso de armas “como en Estados Unidos”

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei recurre a una polémica frase cada vez que sale a defender el libre uso de las armas de fuego, y pone como ejemplo la situación en los Estados Unidos, donde recientemente dos nuevas masacres conmocionaron a todo el país y reavivaron los reclamos contra la portación. “Una de las cosas y que funciona, en los Estados Unidos se ve con claridad, es que en los lugares donde la gente anda calzada la delincuencia es menor”, afirmó el economista el pasado 15 de abril en el canal de noticias La Nación +.

En esa oportunidad, Milei ratificó su posición y aseguró que, si llega a la Presidencia, liberará el mercado de las armas. “Creo que va a haber menos tiros. La evidencia empírica dice que hay menos tiros y que hay menos delito”, aseguró.

El economista se mostró seguro y rechazó las repreguntas de la dupla de periodistas que lo entrevistaba y le planteaba los riesgos vinculados con su propuesta. “Si (alguien) tiene miedo (de tener un arma), que no la tenga. Si le tenés miedo ¿por qué le tenés que prohibir a los que quieren tener? ¿Quién sos vos para estar prohibiéndole al que quiere tener o (decirle) cómo elige cuidarse”, desafió.

Tras las masacres ocurridas en Buffalo y Texas, el diario The New York Times publicó este miércoles un artículo en el que alerta sobre las consecuencias de la portación de armas en Estados Unidos y de la delicada situación en Texas, el Estado con reglas más laxas para usarlas, que contradicen las afirmaciones del diputado libertario.

“La violencia con armas de fuego ya no es sorprendente, sino impactante. En un día promedio en Estados Unidos, más de 35 personas son asesinadas con armas de fuego. Ningún otro país rico tiene una tasa de homicidio con armas de fuego tan alta”, se afirma en el prestigioso periódico norteamericano.

También agrega que “Texas tiene una de las regulaciones más laxas con respecto a la portación de armas. Casi cualquiera mayor de 21 años puede llevar un arma de mano sin licencia” y recuerda que el gobernador de ese Estado, Greg Abbott, “firmó una ley en 2021 que terminó con el requerimiento de una licencia para portar armas de fuego” y que esa norma “no tuvo mucho apoyo popular. Una encuesta de la Universidad de Texas en el 2021 muestra que casi 60% de los encuestados dijeron estar en contra de la portación de armas sin permiso o licencia”.

“Texas siempre fue un Estado modelo en cuanto a la libre portación de armas. Desde 2015, sus residentes pueden portar rifles en público sin permiso y las armas están permitidas en campus universitarios”, sostiene el diario estadounidense.

Las declaraciones de Milei se formularon el 15 de abril pasado, a tres días de un tiroteo en el subte de Nueva York en el que 10 personas resultaron heridas. En esa oportunidad, el diputado liberal minimizó el tiroteo. “Hay cosas que no las vas a poder controlar. No se puede controlar la acción humana. Cuando querés controlar la acción humana, generás daño. En ese sentido, el mercado de armas hay que liberarlo. En los Estados que tienen libre portación de armas hay menos inseguridad”, insistió.

Al cumplirse poco más de un mes de aquellas declaraciones, los argumentos de Milei quedaron en tela de juicio con las dos nuevas masacres que se produjeron en los Estados Unidos. La primera, el 14 de mayo, en la que un joven de 18 años disparó y mató a 10 personas en una tienda en Buffalo, Nueva York. La segunda, este martes, en la que otro joven de 18 años abrió fuego en una escuela primaria de Texas y mató a 19 menores y a dos adultos.

Hace tiempo que Milei se expresa a favor del uso de armas y siempre recurre al mismo ejemplo. En noviembre pasado, poco después de ser electo diputado nacional, dijo que “si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia", en medio del escándalo que se generó porque uno de sus custodios sacó una pistola durante un acto en el Luna Park.

"A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Si no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", dijo Milei aquella vez en diálogo con Urbana Play FM. E insistió: "uno observa que en aquellos Estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor".