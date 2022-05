Moreau: “Es insólito que Fernández dialogue con la UIA y no con CFK”

En medio de la interna oficialista, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau consideró "insólito" que el presidente Alberto Fernández esté dispuesto a conversar con "los sectores más concentrados de la economía", como la Unión Industrial Argentina (UIA), y no con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"A mí me parece insólito que el Presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA que en realidad ya ni representa a los industriales, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina", expresó en declaraciones a Metro 95.1.

En esa línea, el legislador del riñón cristinista señaló que "hay un liderazgo político indudable, una centralidad política que está en cabeza de Cristina Kirchner", aunque remarcó que "hay un dato insoslayable de la realidad: el Presidente es el que toma las decisiones finales y eso nunca estuvo en discusión".

"En todo caso, lo que hay que tener en claro es que el Presidente tiene la última palabra pero no tiene la única palabra. Esto es lo que hoy está en cuestión", resaltó.

En tanto, pese a su desacuerdo con la actitud presidencial, evitó hablar de "en términos de interna porque, en general, la gente vincula las internas con pujas por espacio de poder o candidaturas". Desde su óptica, la situación que atraviesa el oficialismo "es una discusión hacia el interior que tiene que ver con algo que está muy por encima de eso, que es la definición de políticas”.

“Eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Cambio, porque eso sí es una interna, que están debatiendo por anticipado quién va a ser el candidato a presidente, si van a admitir a fulanito o menganito o lo van a echar”, evaluó.

En línea con los cuestionamientos expresados durante los últimos días respecto de la gestión económica de Martín Guzmán, volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimó que hace falta "despegarse del programa".

“Yo no hago análisis en relación a la continuidad o no de ministros, sino de políticas. Lo que sí tengo claro es que abrazarse al programa económico del FMI no es el camino. Me parece que hay que pegar un golpe de timón rápidamente, entre otras cosas, porque no solamente el acuerdo con el FMI estuvo mal concebido y mal gestionado sino porque además se transformó en papel mojado y hoy las pautas de ese programa nos llevan a un escenario de inflación con sentido muy creciente", completó.