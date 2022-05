La peña peronista del Senado pisa el hormiguero del FdT en La Rioja

Casi todos los integrantes del interbloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado estarán por 36 horas en La Rioja. Este jueves serán recibidos por el gobernador Ricardo Quintela con una cena de bienvenida. El encuentro es parte de las visitas que realizarán las dos bancadas oficialistas de la Cámara alta a distintas provincias de todo el país. La primera escala fue Tucumán ,hace 20 días, y ahora será la tierra riojana, donde el FdT cultiva nuevos aliados, como la senadora Clara Vega, del monobloque "Hay Futuro", que hasta el año pasado mantuvo una compleja relación con JxC y su antecesora, la actual intendenta de la capital provincial, Inés Brizuela y Doria.

También podés leer Un enroque de aliadas le permitió al FdT aprobar el impuesto a la fuga con lo justo

Vega todavía no cumplió los dos años en su banca. Asumió en 2019. Estaba en la lista de "Cambiemos Fuerza Cívica Riojana" y tuvo que reemplazar a la entonces senadora Brizuela y Doria, que había ganado las elecciones a la intendencia de La Rioja, el principal distrito electoral de la provincia. Vega tiene orientación peronista y su antecesora en la banca es radical. Llegó al cargo por una orden del Juzgado Federal provincial, que le dio la razón para jurar en cumplimiento de la ley de paridad de género. Brizuela y Doria no quería, pero no pudo impedirlo. En sus planes debía asumir el primer suplente de la lista, José Rivero, que habría preservado la silla para JxC.

La disputa por esa banca quedó arcana en el pasado reciente, pero tuvo un giro imprevisto el año pasado, cuando su fuerza quedó afuera de la lista local de JxC por decisión de la titular del PRO, Patricia Bullrich. La jugada terminó de alejarla de la oposición. El cambio comenzó a sentirse en las últimas votaciones en el Senado: en diciembre apoyó la reforma del impuesto a Bienes Personales, que había impulsado el oficialismo, y la semana pasada aportó el voto que faltaba para que el oficialismo pudiera aprobar el proyecto que crea un gravamen especial para los bienes de argentinos en el exterior que no fueron declarados al fisco. La recaudación irá a un fondo para pagarle al FMI. Vega no se hizo famosa en esa sesión por su votación, sino porque su banca fue ocupada por la puntana Gabriela Riollo, de JxC cuando ella fue a izar la bandera en el recinto.

También podés leer El impuesto a la fuga llega al Senado y cosecha dudas camino a Diputados

La iniciativa casi naufragó porque la misionera Magdalena Solari Quintana se ausentó y le quitó al FdT uno de los dos votos clave que necesita para llegar al cuórum de 37, cuando sólo cuenta con 35 bancas y el acompañamiento del senador rionegrino Alberto Weretilneck. El hueco de la misionera lo llenó Vega en un mensaje directo a JxC y también a su provincia, donde el río sigue muy revuelto entre Brizuela y Doria y Quintela por la gestión municipal de la capital, que el año pasado registró un durísimo tironeo ante un paro extendido de trabajadores de recolección de residuos. La intendenta lo consideró una maniobra de Quintela y recibió el respaldo de la Mesa Nacional de JxC.

En ese contexto, arribarán los miembros de los bloques que presiden José Mayans y Juliana Di Tullio. El viaje fue interpretado en la oposición como una forma de construir una agenda paralela a los planteos del kirchnerismo, pero en la capital provincial detallaron que el gesto es parte de los pedidos que habían hecho los gobernadores del Norte Grande, un grupo de lobby de los mandatarios del NOA y NEA que busca darle fuerza a los planteos provinciales ante la Casa Rosada y también en el Congreso. Uno de sus impulsores es el actual jefe de Gabinete y gobernador tucumano en uso de licencia, Juan Manzur. Por esa razón su provincia fue la primera escala de los viajes. Quintela es otro de los puntales del grupo y quien recibió al presidente Alberto Fernández el año pasado después de la derrota en las PASO y de la primera carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para plantear sus críticas a la gestión del gobierno.

También podés leer Magistratura: CFK pateó el tablero y desdobló el bloque del FdT en el Senado

La intendenta Brizuela y Doria no sólo estaría perdiendo la cercanía con Vega, sino también con el diputado nacional Felipe Álvarez, uno de los dos integrantes del bloque SER. El año pasado votó contra el Presupuesto 2022, pero en 2020 se separó del interbloque de JxC luego de votar a favor junto con el oficialismo. Para un bloque del FdT que necesita 12 votos para llegar al cuórum de 129, porque sólo cuenta con 118, Álvarez reviste su importancia, aunque no tan determinante como el rol de Vega.

De acuerdo a la agenda del gobierno riojano, los senadores arrancarán este viernes con un acto oficial en la central plaza 25 de Mayo, donde seguramente deberá asistir la intendenta, porque su despacho está muy cerca. Luego de izar la bandera, los visitantes posarán para una foto institucional en la explanada de ingreso a la Casa de Gobierno, con Quintela como anfitrión.

También podés leer Boleta única y Magistratura, las paralelas que se cruzan en Diputados

Más tarde, viajarán 100 kilómetros hacia la cadena montañosa de Velasco, donde está instalado el parque eólico Arauco. Luego seguirán viaje a la localidad de Sanagasta y concluirán en la capital riojana para visitar el complejo Internet para Todos. La escena también será en el territorio de Brizuela y Doria. La presencia de Vega no está confirmada, pero sin que aparezca en el programa, es la principal figura de la segunda "peña" que organizaron los senadores y senadoras del FdT. Ninguno de esos movimientos pasó inadvertido para la titular del Senado. En su entorno, ante las consultas de este portal, destacaron los viajes como "una muy buena idea que suma mucho".