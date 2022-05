Javkin visitó Diputados para bancar la Boleta Única

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda donde se debatió la implementación o no de la boleta única de sufragio. El mandatario, autor de la iniciativa que fue aprobada en 2010 en la provincia de Santa Fe, visitó la Cámara de Diputados para manifestarse a favor de su utilización. "Uno de los puntos claves en una elección es poder asegurarse que la boleta esté y someter el sistema electoral argentino a esa privatización es no asegurar un derecho constitucional", sentenció en su exposición.

“Hay que empezar con un punto clave. Hay un derecho constitucional a elegir y ser elegido. Las leyes garantizan o no los derechos constitucionales. En la Argentina está garantizado a elegir y ser elegido en plenitud, no claramente en los sistemas en los cuales está privatizado el instrumento de emisión del voto”, señaló Javkin. Y agregó: “Digo esto porque el Estado argentino se desentiende de que si la oferta laboral que el elector tenga o que el candidato tenga, esté presente, depende estrictamente de la capacidad del partido de sostener la boleta durante ocho horas en el cuarto oscuro".

El mandatario rosarino indicó que "el primer punto es que debe haber una ley que garantice que sea el Estado el que otorgue la garantía de elegir y ser elegido, no podemos sostener un sistema que desentienda al Estado de esa garantía”. “El segundo punto es que el Estado no puede asegurar un negocio sobre la privatización de este derecho. Acá hay un negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos, no imprimen la cantidad de votos porque no les interesa el resultado de votación de su agrupación, sino que les interesa lo que el Estado paga por el voto”, continuó.

En ese sentido, sumó: “Eso hace que Argentina tenga un récord astronómico de partidos políticos constituidos a pesar de que ya ha habido decisiones de reducción y requisitos más duros para constituir un partido político. Por eso, Argentina paga miles de millones a entidades ficticias, que no existen, que acumulan treinta o cuarenta participaciones electorales sin acercarse al 0,5% de los votos pero que le sirve por los millones que implica su participación”.

El actual intendente de Rosario presentó en 2009, cuando era diputado provincial, el proyecto de boleta única para Santa Fe. La iniciativa fue aprobada en noviembre de 2010, como Ley 13.156/2010, de Sistema de Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral, por el entonces gobernador Hermes Binner.

Continuando con su alocución, Javkin consideró “clave pensar cuáles son los efectos”. “Hablo desde una provincia que tiene boleta única por categorías desde el 2011. Y no voy a hablar de la valoración de la ciudadanía que hace del sistema de una forma u otra, que es del 92% de aprobación y por eso nunca se modificó. Como tercer punto, es que separamos las elecciones, entonces tenemos innumerables fechas de elecciones, producto que eliminamos algo que estaba algo en 1983, teníamos boleta partidaria por nivel, se votaba una categoría nacional con un color, las provinciales con otro y municipales con otro color distinto, entonces votaba tres boletas, de tres colores, de tres categorías distintas”, explicó.

"Como después vino lo del invento del arrastre horizontal, que es lo que la boleta única corta, claramente se evitaría lo que realmente se hace ahora, tener un calendario de fechas de cuarenta o cincuenta fechas al año, y esa es la locura del calendario electoral argentino que deslegitima la democracia, aumenta el valor de las campañas, aumenta la dependencia de la política de los financiamiento de las campañas, todos efectos por no optar por una opción de emisión del voto que es más sencillo. Nos permitiría hacer las elecciones el mismo día por categoría, con boletas únicas separadas", contó Javkin.

Por último, sostuvo que “otro punto clave es el efecto de renovación que tiene”. “Todo el Congreso ha consensuado leyes importantes, el problema de la representación del género la solución de la paridad y el cupo, ante cada problema electoral que asegure derechos electorales ha dictado leyes, salvo el de la emisión del voto. En mi ciudad, el Concejo Municipal tiene mayoría de mujeres, y antes de la ley de paridad, producto del sistema de boleta por categoría permite mayor oferta, mayor renovación, y permite más paridad en la competencia, sino el sistema electoral argentino es el del boxeo, para ganar al campeón es por knock out”.

"El sistema de emisión del voto puede ser corregido fácilmente como se usa en todo el continente. La crisis de la representación política no tiene que ver con el medio de emisión del voto, ese es otro debate que tenemos que dar quienes hacemos política. Creo que estamos ante una oportunidad, lo digo transversalmente, de resolver una parte de nuestro sistema electoral a través de una boleta única de papel", finalizó el intendente.