Rossi pone paños fríos: "No se puede estar en un debate permanente hasta 2023"

En medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos, Agustín Rossi, exministro de Defensa y virtual ministro sin cartera, sostuvo que en si las diferencias persisten, "deberán resolverse en las PASO" del próximo año. Sin nombres propios, en plena ebullición entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el santafesino pidió "responsabilidad política" a quienes son parte de la coalición oficialista y reparó en la necesidad de "tener en cuenta los contextos" al momento de analizar las acciones del Gobierno porque "nadie hace política en un termo".

"Lo que estamos generando (con la interna) es aumentar el estado de desánimo de la sociedad, que lo generamos por el debate que tenemos. Habrá compañeros que estén de acuerdo con cristinistas y otros con albertistas; pero la mayoría no quiere saber nada con cristinistas y albertistas, al pueblo le preocupan otras cosas", expresó el dirigente durante el primer encuentro región Cuyo de la Corriente Nacional de la Militancia, desarrollado este sábado en Mendoza.

"Peronismo y kirchnerismo son categorías permanentes, ¿por qué no estamos convencidos de ser albertistas? Porque es un concepto que no incluye a Cristina. ¿Por qué no estamos convencidos de ser cristinistas? Porque es una categoría que no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas", diferenció los rótulos, a modo de resumen del escenario actual, luego de consultar al público presente si se identificaban dentro de cada una de esas corrientes.

En ese sentido, consideró: "Está muy bien el debate y es lindo cuando estás en la oposición". Sin embargo, en contraposición con la vicepresidente que llamó a dar un debate de ideas, Rossi señaló que "cuando estás en el Gobierno, hay responsabilidad de gestionar". "No puede ser que de acá a diciembre de 2023 estemos en un debate permanente. Decimos que somos una coalición, que se construye entre quienes piensan parecido y resulta que no tenemos la capacidad de admitir diferencias", insistió.

Frente a las fuertes críticas que en los últimos días se intensificaron hacia la gestión de Fernández en general, y la del ministro de Economía, Martín Guzmán, en particular, Rossi mencionó que "el contexto es distinto" y se basó en que "a este Presidente le tocó una pandemia que no le había tocado a nadie y ahora le tocó una guerra".

"La política se tiene que discutir en base a los contextos", reiteró y recordó a modo de ejemplo que "Néstor y Cristina nunca tuvieron esta oposición". "Desde 2015 en adelante, cuando se juntaron (Mauricio) Macri, (Ernesto) Sanz y (Elisa) Carrió le dieron representación única al antiperonismo, que es tan fuerte como el peronismo. Esa oposición ahora la tenés con potencialidad para 2023: mientras nosotros discutimos, ellos debaten quién es el mejor candidato a presidente, se preparan para gobernar", evaluó.

Ante este panorama, ratificó la importancia de que quienes integran el FdT tengan "responsabilidad de gestión" y den su apoyo "para que el Gobierno mejore".