Bullrich pasó por Neuquén y dejó en carne viva la interna de JxC

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) La visita a Neuquén de Patricia Bullrich, que forma parte de su agenda nacional con la Casa Rosada como meta, evidenció las profundas diferencias en la alianza Juntos por el Cambio (JxC) de la provincia. Su arribo dejó en carne viva los cortocircuitos del PRO local y cómo estos chispazos se trasvasan a la relación con el resto de los socios de un espacio que aspira a desbancar al Movimiento Popular Neuquino (MPN) de la gobernación. Con la bendición a su delegado, el diputado nacional Francisco Sánchez, la jefa de los halcones expandió sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta en la versión patagónica de la coalición opositora. "Me encantaría que Francisco sea gobernador", sostuvo.

Es cada vez más notoria la pelea por lugares en la lista de JxC en el sur. En voz de Sánchez (PRO), el ala dura de la alianza pretende abrirse camino para coronar con una candidatura a la gobernación en 2023. Su proyecto, como explicó Letra P, colisiona con el de su par en la Cámara baja Pablo Cervi (UCR), que sigue en la negociación para encabezar la boleta en la provincia de Vaca Muerta.

En ese escenario, Bullrich arengó por la candidatura de su alfil en las oficinas de Tecpetrol, la división de hidrocarburos del grupo Techint, y continuó con un encuentro en la Plaza de las Banderas de la capital neuquina a media tarde. Allí se cruzó con parte de la militancia. Esta aparición contempla darle vuelo a su halcón, que prometió “hacer lo necesario” para ser candidato.

“Que se pongan a gobernar”, reclamó la presidenta del PRO. “Esta zona tiene una potencialidad enorme, ojalá en unos años aumente la posibilidad de inversión para que se revierta la situación de estos tiempos”, pidió Bullrich en el monumento de la capital neuquina, tras insistir con el derecho a la propiedad junto a una persona que denunció que usurparon su tierra. “Los valores que nos llevaron a ganar las elecciones en 2021 son los que defendemos”, reiteró y conminó a la tropa local: "Pónganse de acuerdo para cambiar Neuquén, en esta provincia gobierna el mismo partido hace 60 años".

"Me gustaría que Francisco sea gobernador, pero también hay otros candidatos. Habrá un proceso democrático o un acuerdo, pero me encantaría que él sea el candidato", admitió. "Si tenemos tres candidatos, no podemos ganar. En Neuquén a nivel provincial no hay primarias, por eso debemos tener solo un candidato", completó.

En Neuquén, existe una línea del partido amarillo definida a favor de la candidatura presidencial de Larreta. La legisladora Leticia Esteves, una de las caras más jóvenes del espacio y con prosapia emepenista, es la principal organizadora de la opción moderada de JxC y apuntala un espacio interno del PRO que no comulga con la conducción actual que encabeza el concejal capitalino Marcelo Bermúdez. De hecho, Esteves no participó de la actividad de este jueves. Tampoco fue incluida por Bullrich entre la lista de dirigentes que "tienen la fuerza que el cambio necesita" y que la jefa del PRO arrobó en su posteo de Twitter.

Las diferencias son parte de la interna que baja desde el centro de poder del PRO. Como contó Letra P, en la reunión organizada por la Fundación Libertad a la que asistieron el expresidente Mauricio Macri, Larreta y Bullrich, se expusieron las principales diferencias. El jefe porteño pidió “cerrar la grieta” a través “de un gobierno de coalición”; mientras que la presidenta del partido amarillo bramó: “No podemos jugar al medio. El medio es la continuidad de la decadencia”.

Un poco del contrapunto en la mesa chica nacional lo manifestó en su visita a esta provincia la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien este jueves caminó por Ushuaia en la previa de la elección municipal que elegirá convencionales para modificar la Carta Orgánica de la capital fueguina. En aquel momento, pidió que las candidaturas provinciales surjan de internas entre Cervi, Sánchez y David Schlereth.