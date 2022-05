Coparticipación: para De Pedro, la Ciudad cree “estar por encima de la ley”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lamentó que “las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios”, luego de que venciera el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia para que la Casa Rosada y el gobierno porteño llegaran a un acuerdo por los fondos de la coparticipación.

“Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, manifestó a través de su cuenta de Twitter y defendió la quita hecha por el presidente Alberto Fernández sobre la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Según el funcionario, la modificación hecha por el expresidente Mauricio Macri “atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias” mientras se seguía “concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.

Las disputas que separan a la Casa Rosada de la sede de Uspallata son numerosas, pero en este caso se concentra a partir de la decisión del Presidente de retrotraer la política de Macri de aumentar la coparticipación que recaía sobre las arcas porteñas del 1,4% al 3,75%. En septiembre de 2020, a través del decreto 735/2020, Fernández retrotrajo dichos fondos nuevamente al 1,4% y a fin de dicho año el Congreso aprobó una ley para que el diferendo se resolviera a través de una mesa de negociación.

De todas maneras, Larreta recurrió a la Justicia y en marzo de este año la Corte Suprema otorgó un plazo de 30 días hábiles para firmar un acuerdo, período que venció este miércoles, luego de ser extendido por 15 días más a fines de abril. A pesar de que las partes llevaron a cabo siete audiencias conjuntas no hubo acuerdo y ahora la palabra final recaerá sobre el máximo órgano judicial del país, que se prepara para emitir un fallo que deberá ser acatado por los actores en disputa.

“A pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, y en el marco de la ley, por el monto del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitadas por la CSJN sin arribar a una solución conjunta”, afirmó a través de las redes sociales De Pedro y agregó: “Durante los siete encuentros mantenidos mostramos predisposición y propuestas superadoras par alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias. La Ciudad rechazó esas propuestas”.

Asimismo, este miércoles 17 autoridades provinciales emitieron un comunicado conjunto donde aseguraron que “el federalismo no se negocia” y alertaron por la “profunda preocupación por la injerencia indebida” de la Corte en el conflicto por los fondos del Estado nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, completaron.