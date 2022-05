Carreras tuvo su tractorazo: fuerte reclamo de autoconvocados del Alto Valle

La Asociación del Alto Valle y el Movimiento de Productores Autoconvocados, dos espacios disidentes de la Federación de Productores de Fruta, salieron este martes a la ruta con tractores y concentraron su reclamo en los puentes que unen Río Negro y Neuquén. Lo hicieron con el objetivo de demostrar los problemas de una economía regional en decadencia. Esta marcha, la segunda en los últimos meses, tuvo su punto de partida en la Secretaría de Fruticultura ubicada en la localidad rionegrina de Allen. “No queremos dinero de arriba, solo un precio para la fruta y acceso a créditos blandos”, le aseguró a Letra P Carlos Borrocci, uno de los organizadores de la marcha. La manifestación se dio en días complicados para la gobernadora Arabela Carreras, cuestionada por no contener las protestas de docentes, estatales y efectivos de la Policía.

También podés leer “Ningún gobierno tiene la decisión política de ayudar a los productores”

Entre los planteos que llevaron a los puentes, surgieron críticas al actual presidente de la Federación, Sebastián Hernández. "El gobierno provincial le perdona muchas cosas a la Federación y ellos están ahí porque son los únicos del sector que tienen beneficios, mientras el resto desaparecemos”, bramó Horacio Pierdominici, otro de los voceros de la protesta.

La disconformidad con el rol de la Federación se da desde ciudades con tradición en materia de fruticultura como Allen, General Fernández Oro y Cipolletti. En la lista de reclamos de quienes organizaron el tractorazo figuraba la falta de aportes para amortiguar pérdidas por heladas o granizo. “La federación no hace ninguna manifestación, tampoco se escucha al ministro de Producción, Carlos Banacloy. Mucho menos a la gobernadora Carreras, no se sabe lo que piensan hacer”, se quejó Pierdominici.

Hernández, pegado a Carreras. Los críticos a su gestión cuestionan su relación con el gobierno.

La bronca del cipoleño con la Federación de Productores no es nueva. Cuando Hernández fue reelecto en 2019, buscó impugnar su designación. Ante la Justicia denunció que la mayoría de las cámaras que participaron del proceso electoral no cumplían los requisitos mínimos para ejercer su voto. Al final de cuentas, su acción quedó desestimada.

“Vamos a tener cada vez más chacras abandonadas”, sumó Carlos Zanardi, otro referente del sector, en el límite interprovincial. Para sustentar el reclamo, recordó que en 2011 se produjeron dos millones de toneladas de frutas, mientras que en los últimos dos años “no llegamos al millón doscientas mil toneladas”. Fue así que reclamó definiciones del estado provincial: “Debe llevar la bandera de la actividad”.

Respuesta oficial

En declaraciones a la agencia Télam, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, anticipó que de manera oficial se trabaja con la federación que encabeza Hernández porque “nuclea a la mayoría” de los pequeños y medianos productores. “Se prorrogaron los créditos en el marco del plan sanitario de la provincia y se habilitó a todos los que están en estado de desastre y emergencia a que vuelvan a sacar créditos para fertilizantes a tasa cero con devolución en 2023”, explicó el funcionario.

Fernández recordó que por gestiones de la cartera se prorrogaron deudas con el fisco rionegrino y se le pidió a la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) un marco similar para impuestos nacionales. “Estamos abiertos a lo que necesiten los productores, consideramos que cubrimos todas las necesidades”, cerró el secretario.

Si bien no hay determinación alguna, las cámaras disidentes no descartan volver al reclamo si la provincia no genera las condiciones para el repunte con vistas a la temporada 2022-2023.