Con traje de candidato, Busatto usó la tarima de Rossi para pegarle a Perotti

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Con el albertismo sentado en primera fila y al grito de “Kiko gobernador”, Leandro Busatto le habló por primera vez a la militancia como candidato a gobernar Santa Fe. El presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial se subió al escenario del auditorio del Mercado del Patio de Rosario, bajo la mirada atenta de Agustín Rossi, y no tuvo piedad con el gobernador Omar Perotti. “Quiero en Santa Fe un peronismo que banque a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no esconda a los dirigentes nacionales, que interpele y defienda a los productores y no a los dueños de una empresa”, disparó desde el evento organizado por La Corriente de la Militancia.

También podés leer El plan de Busatto en su carrera a la gobernación de Santa Fe

Más de 2 mil personas participaron de la actividad y escucharon a figuras del gabinete nacional, de la intelectualidad oficialista y de la dirigencia local. Finalizando la jornada, que transcurrió con “la unidad” y “hay 2023” como leit motivs de la tarde, Busatto reafirmó su apoyo a la gestión del presidente Alberto Fernández. “Si a este gobierno le va mal no hay destino para ninguna expresión del peronismo”, señaló y sentenció que en Santa Fe hay “dirigentes que intentan generar un peronismo a imagen y semejanza de ellos y no a un proyecto nacional y popular”.

El titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, el exministro de Gobierno de Perotti y hoy jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo nacional, Roberto Sukerman, y la concejala rosarina Norma López fueron algunas de las figuras locales que siguieron atentamente su discurso.

También podés leer Nunca fui, no soy ni seré albertista

Con 2023 a la vuelta de la esquina, el referente de La Corriente y delfín de Rossi arengó a la militancia a volver a las calles y recorrer “pueblo por pueblo, casa por casa”. “Cómo puede ser que en nuestra provincia no salgamos a militar que durante los años más difíciles que atravesamos la Nación ha invertido 107 mil millones de pesos para sostener el aparato productivo”, cuestionó.

Además de los tiros por elevación a Perotti, también se tomó el tiempo de enviarle un mensaje a los intendentes y jefes comunales peronistas: ”Cómo puede ser que han hecho obras durante estos últimos dos años y no tengan las palabras gobierno nacional o Alberto Fernández en la boca”. Y retrucó: “Hay que ir a esas comunas y a esos municipios a decirle a ese intendente que si él no está dispuesto a reivindicar nuestro gobierno lo vamos a hacer por él”.

También podés leer En el asado de Perotti, hubo tira de reclamos

Por último, le pidió a la militancia romper con la negatividad y el pesimismo que, dice, imponen los medios de comunicación. “Hay que construir sentido común para demostrar que no solamente vamos a volver a ganar la provincia de Santa Fe sino que vamos a seguir gobernando la Argentina”, concluyó.

Con el traje de candidato a gobernador puesto charló con los militantes después del encuentro y repartió abrazos y selfies para todos lados. “Kiko gobernador” fue el cántico de la tarde y Busatto, después de Rossi, uno de los más aplaudidos de la tarde. El 2023 está en marcha y el diputado provincial reafirmó que quiere ser una alternativa para el Frente de Todos.