La Generación pide pista y agita las banderas de la amplitud antigrieta

La Generación, la agrupación sub 40 que parió el PRO en épocas de Mauricio Macri alcalde de la Ciudad, dará una muestra de amplitud este sábado con la realización de un congreso nacional en el barrio porteño de Almagro del que participarán dirigentes de otras tribus que conforman la coalición opositora e independientes. Bajo la bandera del consenso y la antigrieta, estarán presentes halcones y palomas de Juntos por el Cambio (JxC).

La dirigencia de este espacio busca saltar la grieta, aunar voluntades y promover el diálogo. La convocatoria grafica la diversidad buscada: incluye desde el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; pasando por la exgobernadora y diputada María Eugenia Vidal, el legislador radical Martín Tetaz y Rogelio Frigerio hasta Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

También fueron invitados los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), legisladores nacionales y provinciales y funcionarios. ¿Macri? Depende de su regreso de Estados Unidos. Los dirigentes mencionados participarán de paneles a partir de las 10, en una sede a confirmar en el barrio porteño mencionado.

“Somos el espacio antigrieta por excelencia, por eso nos acompañan tantos dirigentes de diversos orígenes. Es hora de terminar con las peleas sin sentido, hay que buscar consensos y amplitud para solucionarle los problemas a la gente; hasta por una cuestión de supervivencia”, define Daniela Nipoti, referente del espacio y actual secretaria de Extensión de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, además de concejal de San Fernando, distrito gobernado por el massista Juan Andreotti.

La Generación tuvo un crecimiento vertiginoso en tiempos de Cambiemos en el poder y tiene presencia en las provincias de Corrientes, Córdoba y Neuquén, además de en Buenos Aires. Es liderada por Manuel Vidal, jefe de Gabinete del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña, quien, sobre la base optimista de un triunfo en 2023, analiza que no se puede gobernar con el 41% de los votos obtenidos en 2019, cuando JxC cayó ante el Frente de Todos (FdT). Por eso, apuesta a sumar nuevos acuerdos que garanticen gestión ante una eventual vuelta al poder.

Pero en la agrupación de jóvenes no tan jóvenes parece haber límites. Javier Milei y sus libertarios, elogiados por el diputado nacional Fernando Iglesias, no figuran en agenda. La posición “radicalizada” del economista y sus modos “violentos” no encajan con lo que pretende esta organización que trabaja, además, en la formación de cuadros para la gestión pública.

El arranque

La Generación nació en plena gestión de Macri en la Ciudad, impulsada -entre otros- por Esteban Bullrich y Jorge triaca, y cobija a intendentes como Martín Yeza (Pinamar), Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y Ezequiel Galli (Olavarría), a diputados provinciales, concejales y otros dirigentes. También reportan allí María Migliore y Enrique Avogadro, ministra de Desarrollo Social y ministro de Cultura de la Ciudad, respectivamente.

Vista desde su nacimiento como la contracara de La Cámpora, sus dirigentes se esfuerzan por tomar distancia y marcar diferencias con la agrupación del diputado Máximo Kirchner. No hay “líderes mesiánicos” ni se comparte una mirada “hegemónica” de la realidad, se describen. Y remarcan que tienen una construcción horizontal y que no hay lapiceras que impongan nombres; el lema es que el espacio en el sector se gana “en base a la humildad y el esfuerzo”.