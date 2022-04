Frigerio: "Argentina necesita un alivio fiscal, no más impuestos"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio cuestionó la propuesta oficial para la creación del impuesto a la “renta inesperada” y consideró que se trata de “un absurdo”. En línea con referentes de su mismo espacio político, remarcó también que el país se encuentra “en una de las peores crisis económicas” y criticó el accionar dela administración de Alberto Fernández para modificar la situación.

“El Gobierno no da pie con bola, es siempre lo mismo: ante cualquier problema, un impuesto nuevo y eso no lo podemos permitir. En el Congreso, vamos a cumplir con el mandato que nos dieron nuestros votantes, que es no permitir ningún impuesto más en la Argentina”, sostuvo en declaraciones a radio La Red.

Por el contrario, el exministro del Interior advirtió que “la Argentina necesita alivio fiscal, no más impuestos”. Y agregó: "Para tener una renta extraordinaria, tenés que haber sobrevivido a todas los calamitosos planes que se vienen dando desde hace mucho tiempo".

También podés leer Lunes de resurrección: minicumbre de gobernadores y el milagro de la unidad

La iniciativa del Ejecutivo alcanzaría a empresas de ganancias anuales de más de mil millones de pesos, las cuales representan "el 3,2%" de las firmas del país", según aclaró el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los cuestionamientos del legislador se sumaron a los expresados este lunes por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien había rechazado la iniciativa antes del anuncio formal que hicieron durante la tarde Guzmán y el Presidente.

Las repercusiones llegaron luego de que confirmara que hará una convocatoria a todos los sectores para tratar de implementar el proyecto, ya que eso requiere de un proyecto de ley a tratarse en el Congreso.

El titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, expresó en diálogo con radio Rivadavia que "la Argentina no puede soportar nuevos impuestos".

A su turno, la líder del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter: "Presidente: ¡no basta con parches, hay que cambiar el rumbo! El Estado debe reducir drásticamente sus gastos improductivos, alentar la inversión en vez de castigarla y rebajar impuestos en vez de aumentarlos".



El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó señaló que "el único plan del Gobierno ante la crisis es la creación y el aumento permanente de impuestos a sectores productivos, cuando lo que se necesita es una reforma del sistema tributario".



Por la UCR, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo sostuvo que el actual es “el gobierno de los bonos y el apriete impositivo". “No se les cae una idea productiva ni un plan serio", agregó.