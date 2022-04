Cattalini reclama paridad en la Justicia de Santa Fe

Las diputadas santafesinas Lionella Cattalini, presidenta de la comisión de Derechos y Garantías y Lucila De Ponti, presidenta de la comisión de Género junto a legisladoras integrantes ambas comisiones recibieron a un grupo de mujeres fiscales y funcionarias judiciales de la provincia que exigen cumplimiento de efectivo de la Ley de Paridad. Fue sancionada en el 2020 para la renovación de cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y aseguran que no se aplica.

Cattalini, impulsora de la Ley de Paridad en Santa Fe, manifestó su apoyo y compromiso para “seguir de cerca los concursos y la renovación de autoridades en el MPA para que no vuelva a pasar que sólo sean lugares ocupados por hombres”. “No hay paridad real si no hay mujeres en los espacios de conducción de la Justicia. La lucha de las mujeres no terminó con la sanción de la Ley 14.002, seguiremos insistiendo, y peleando por su cumplimiento efectivo en todos los ámbitos”, subrayó.

Las fiscales que participaron de la reunión resaltaron la importancia central de la perspectiva de género para los futuros cargos de decisión del MPA. “Las futuras personas designadas determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales”, señalaron.

Asimismo, recordaron que “desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron las máximas autoridades del MPA, en dos oportunidades y esos cargos fueron ocupados en su totalidad por hombres”.