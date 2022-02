“El socialismo no va a ser furgón de cola de nadie”

La diputada provincial santafesina Lionela Catallini aseguró que el frente de frentes que agita un sector de la oposición al peronismo “es un eslogan que hay que superar”, pero no lo descartó. Si bien admite la necesidad de construir diálogos dentro de la oposición, asegura que no hay un nombre puesto para 2023 y que “nadie va a llegar solo”. En ese sentido, subrayó a Letra P que el socialismo se está preparando para volver a gobernar y no será “furgón de cola de nadie”. Anticipa que deberá haber mucha “generosidad” a la hora de sentarse a hablar y construir un proyecto para Santa Fe, ya que "a nadie le sobra nada".

La socialista considera, además, que el gobernador Omar Perotti está a tiempo de construir canales de diálogo con la Legislatura. Señaló que el socialismo pretende “dar vuelta la página” con el oficialismo, pero que, para eso, deben darse ciertas condiciones.

-¿De qué manera se puede destrabar la discusión por el Presupuesto provincial?

-Tenemos expectativas de poder avanzar rápidamente. Entendemos la necesidad de que esto ocurra y está nuestro compromiso. A la vez, entendemos que para eso tienen que cambiar algunas cosas. Exhortamos al gobernador a que profundice el diálogo político. Vemos cómo todo el tiempo se la pasa fustigando a la oposición y es momento de empezar un nuevo tiempo, que ojalá empiece con la sanción del Presupuesto. Es fundamental que el gobierno empodere interlocutores.

También podés leer Las bomberas voluntarias que le dieron a Perotti la emergencia en seguridad

-¿Cuáles son las críticas hacia el proyecto presentado por el gobierno de Perotti?

-Lo principal tiene que ver con la discrecionalidad y con la discriminación que reciben las principales ciudades de la provincia, que, oh casualidad, no son gobernadas por el peronismo. Es el caso de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez... El Presupuesto tiene que corregir esos mecanismos que favorecen a la discrecionalidad, que son los que venimos criticando e hicieron que se trabara la discusión en diciembre.

-Joaquín Blanco, el presidente del bloque socialista, cuestionó la falta de acuerdos. ¿Qué lectura hace del presente en la Legislatura santafesina?

-La sociedad está diciendo basta y se está viviendo muy mal. El clima de confrontación permanente en todos los aspectos de la política y en todos los niveles no ayuda, sino genera desconfianza de la gente. Estamos dispuestos y queremos dar una vuelta de página en la relación de la Legislatura con el gobierno provincial, pero tiene que aceitar determinados puentes, llamar al diálogo y convocar, que es lo que no estuvimos viendo este tiempo. Si analizamos los dos años del gobernador, podemos encontrar dos fotos con la oposición que después no concluyeron en acciones concretas para mejorar la vida de los santafesinos. Ojalá que el diálogo que se genera con el Presupuesto sea el nuevo camino para transitar.

También podés leer Blanco cuestionó la falta de acuerdos en la Legislatura santafesina

-¿Ve posible la construcción de un frente de frentes para 2023?

-El frente de frentes se ha convertido en un eslogan que hay que superar. Como socialistas, estamos preparándonos para volver a gobernar en 2023. Hay que dejar atrás esta etapa oscura que atraviesa la provincia de un gobierno conservador e insensible que ha dinamitado todos los diálogos políticos e institucionales que existían, generando una desconfianza hacia el Estado. Vamos a ponernos el objetivo de volver a gobernar. El escenario político es complejo y diverso y requiere de acuerdos, diálogos y entendimientos. El último resultado de las elecciones nos dice que nadie va a llegar solo y que, por primera vez en mucho no tiempo, no hay un nombre puesto para la gobernación. Estamos acostumbrados al diálogo y a gobernar a partir de coaliciones y vamos a fortalecer esa pertenencia con mucho diálogo y planificación.

También podés leer Humedal, río y pajaritos, cocina a cielo abierto del frente de frentes santafesino

-¿Qué figuras del socialismo podrían ser candidatas de cara a 2023?

-No es momento de especulaciones ni de ver quién saca la mejor tajada con nombres. Es momento de pensar un programa y una propuesta política. Nosotros venimos dentro de un proceso interno de elecciones que hemos ganado y estamos unificando y ordenando. Enrique Estévez es un diputado nacional joven, que recorre la provincia, que tiene una responsabilidad institucional muy grande. Fuimos a internas provinciales e hicimos una gran elección, equiparable con el resto de las otras fuerzas políticas con la figura de Clara García, que también está en una posición partidaria muy positiva para el futuro.

-¿Que la UCR haya ganado protagonismo en la provincia favorece al socialismo para sumarse a un frente de frentes?

-Nosotros no vamos a ser furgón de cola de nadie. Algunas notas hablan de liderazgos únicos, de que el candidato o la candidata tienen que ser tal y el resto tiene que acompañar. No hay candidatos a gobernador puesto y nadie tiene que hacerse los rulos. Es momento de sentarnos todos en la misma mesa. El Partido Socialista sabe cómo gobernar y tiene los valores, las ideas claras y muchas ganas de aportar a un proyecto que sume a la construcción de una provincia mucho más justa e igualitaria. A nadie le sobra nada y somos muy conscientes de eso, pero, también, de que queremos ser protagonistas de lo que viene, que tiene que ser a partir del diálogo en una mesa donde deberá haber mucha generosidad de parte de todos y todas.