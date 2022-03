La previa de Guzmán: oídos sordos PRO y cambio de díscolos K

El tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI que comenzará esta tarde en la Cámara de Diputados pondrá a prueba las roscas que han tenido las principales fuerzas políticas del recinto durante el fin de semana. El plato fuerte de la jornada será la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, que se presentará ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas para defender los términos del memorando de entendimiento suscripto con el staff del Fondo.

También podés leer Arde el poroteo del acuerdo por duras internas en las dos coaliciones

Los representantes de Juntos por el Cambio llegarán al plenario con más definiciones que las que tuvieron el viernes. Este domingo la Mesa Nacional de la coalición opositora acordó respaldar las facultades que el proyecto de ley le otorga al Ejecutivo para endeudarse y definir plazo y monto. No acompañarán el programa de cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo. La decisión superó, por ahora, el rechazo que había planteado el sector más duro del PRO, liderado por el expresidente Mauricio Macri y la titular del partido, Patricia Bullrich.

En el radicalismo, que todavía sigue dividido en dos bloques, no hay posiciones comunes todavía. En el bloque orgánico, que lidera Mario Negri, hay coincidencias en respaldar las facultades y no involucrarse en el programa que presentó Guzmán. No es la posición unánime en Evolución Radical. Las doce voluntades disidentes que lidera Rodrigo De Loredo no tienen una posición común. En sus filas está Martín Tetaz. Luego de reunirse con Macri reforzó su rechazo a toda la iniciativa, pero en el espacio hay otros miembros que coinciden con la posición mayoritaria de aprobar las facultades. Esa opción también reúne el apoyo de la Coalición Cívica.

También podés leer Crónica del sprint final: comida sana, running y un martes 13 de madrugada

En el Frente de Todos los contornos terminaron de definirse en la previa del tratamiento en comisiones. Este domingo Guzmán participó de una reunión con el bloque donde respondió más de cien preguntas, flanqueado por el titular del bloque, Germán Martínez y por el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller. En el espacio dan por descontado que el sector que responde al extitular del bloque, Máximo Kirchner, se abstendrá o planteará su rechazo.

Algunos estiman que esas voluntades son 18 y falta conocer el pronunciamiento de otros sectores, como los diputados sindicales, que se referencian en la CGT y en la CTA. En el caso de los movimientos sociales, los tres diputados del Frente Patria Grande también serían parte de la abstención, y los dos que pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa, liderada por Juan Carlos Alderete, no participarán de la sesión.

También podés leer Guzmán cumple: llegaron al Congreso los tan reclamados "detalles" del acuerdo

Esas definiciones también originaron cambios en la escudería oficialista dentro de las dos comisiones que llevarán adelante el trámite del acuerdo. En Presupuesto dejarán de participar los camporistas Marcos Cleri y Emiliano Estrada, junto a Itai Hagman, del Frente Patria Grande y el titular de la bancaria Sergio Palazzo. Los dos camporistas serán reemplazados por los massistas Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez. El lugar de Hagman en esa comisión estará en manos de Pamela Calleti. En la Comisión de Finanzas también se concretó un cambio: salió Leandro Santoro y lo reemplazó Aldo Leiva.

Con estas posiciones previas al inicio formal del tratamiento en comisiones, llegará Guzmán y su equipo económico a defender el pacto este lunes. Junto al ministro estarán el jefe de Gabinete Juan Manzur; el titular del Banco Central Miguel Pesce, el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos,y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Se esperan horas de debates ante la cantidad de preguntas. El plenario continuará este martes con invitados empresariales y sindicales. Se espera la presencia de las cámaras empresarias y el Grupo de los 6, además de las centrales sindicales, como la CGT y la CTA. La lista también incluye invitaciones para los gobernadores, pero todavía no hay precisiones sobre los mandatarios que estarán presentes. La hoja de ruta acordada entre el oficialismo y los jefes de las bancadas opositoras apunta a dictaminar el miércoles y sesionar el jueves, en un cronograma que podría sufrir cambios al calor de un debate que recién está por comenzar.