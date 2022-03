El PRO de Santa Fe se esfuerza para no perder terreno y sondea a Batistuta

Con un radicalismo cada vez más poderoso en Santa Fe, el PRO busca su lugar y se esfuerza en no terminar como furgón de cola. Y en ese camino, el vicepresidente de los amarillos en la provincia, Germán Pugnaloni, cenó este viernes con Gabriel Batistuta. El exfutbolista reside en Reconquista, en el norte de la Bota, y tiene inquietudes de meterse en política.

No es la primera vez que Batistuta es tentado por el PRO. El exjugador de Boca recibió contadísimas propuestas para saltar a la política, siempre del arco no peronista pero nunca dio el paso. Interesado por el andar del país, el ahora empresario agropecuario tiene un particular interés por la zona donde vive, postergada en comparación con el resto de la provincia, a su entender.

Pugnaloni y Batistuta se conocen a través de un amigo en común, el abogado Marcos Ameriso, el tercero en la foto. El trío se juntó para comer una picada en el famoso Rock & Feller's rosarino de Boulevard Oroño. Hablaron de política, deporte y otros detalles.

Sin apuro, con los cuidados del caso, Pugnaloni se jugó una ficha. Batistuta no dio certezas, sí dijo estar “preocupado” por la economía argentina y se mostró agradecido y predispuesto a que “lo tengan en cuenta”. Ese amplio abanico abarca desde dar una charla para dirigentes del partido o verse, de máxima, como candidato. Falta mucho para resolverlo.

En el universo del PRO en Santa Fe, Pugnaloni es cercano a la concejala de Rosario Ana Martínez, y socio político de dúo radical que conforman la senadora nacional Carolina Losada y el diputado provincial Julián Galdeano. El dirigente amarillo fue candidato a diputado nacional en 2021 e integrante del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) durante la presidencia de Mauricio Macri.

El PRO atraviesa un proceso singular en Santa Fe. No tiene grandes referencias electorales y perdió terreno a manos del radicalismo, que ganó la interna y la final en 2021 de la mano de Losada. A la vez, en la carrera por la sucesión de Omar Perotti, la UCR ya tiene lanzado a Maximiliano Pullaro, mientras que desde otra línea interna no descartan a la propia Losada para competir por la gobernación.

Quién volvió a participar activamente en política es Miguel Del Sel, que dice y repite que no quiere ser candidato, pero se mostró en Expo Agro al lado del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y asistió al primer encuentro de la Mesa de Juntos por el Cambio en la ciudad capital. Como contó Letra P en más de una oportunidad, tiene ganas de robustecer el partido. Pero el río suena, y como si fuera poco, recibió la bendición del propio Macri.