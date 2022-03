Las tres erres de Kicillof: “reconstrucción” y “renacimiento” para la reelección

Con un discurso de 150 minutos de los cuales utilizó 120 para hacer un repaso de su gestión, el gobernador Axel Kicillof dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura y plantó un mojón en la etapa de despegue de la segunda mitad de su gobierno. Fue, además, el lanzamiento de su reelección, con el conocido Plan 6x6. “El 2021 fue de recuperación, pero la temporada y el inicio de clases es lo que marca una nueva etapa”, aseguró y auguró que ahora empieza “el año de la reconstrucción y el renacimiento”. Volvió a remarcar que la provincia necesita seis años de recuperación y que tiene un plan para eso.

No hubo movilización. Tampoco presencias de peso de dirigentes de la coalición ni ministros nacionales. Kicillof llegó a la Legislatura escoltado por el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y el jefe de Asesores, Carlos Bianco. A diferencia de lo sucedido este martes en el Congreso, en el recinto no hubo banderas ucranianas ni una oposición exacerbada. Entre los presentes estuvo, incluso, el ex vicegobernador radical Daniel Salvador, a quien la presidenta del Senado, Verónica Magario, agradeció personalmente y en público su presencia.

Desde sus primeras palabras, el gobernador apuntó al gobierno de María Eugenia Vidal, aunque en ningún momento la mencionó. “Llegamos al gobierno con el mandato de revertir cuatro años de ajuste y deterioro, nos hacíamos cargo después de una gestión de escasa inversión y poco Estado, una inmensa deuda y déficit de todo tipo”, arrancó, al tiempo que recordó la paliza electoral de 2019 y las siete emergencias que la Legislatura aprobó. “No es echar culpas sino dejar en claro de dónde venimos”, cuestionó.

Sin embargo y pese a las reiteradas críticas al gobierno de Vidal y al modelo neoliberal encarnado por Mauricio Macri, Kicillof se encargó de destacar el rol de la oposición bonaerense, tanto legislativa como de las intendencias. “En Buenos Aires, la oposición ha sido constructiva y ha tenido responsabilidad institucional”, aseguró marcando la diferencia con el acting del PRO en el Congreso durante el discurso del presidente Alberto Fernández. Los ánimos sólo se caldearon cuando al hablar de educación apuntó a la renombrada frase de la exgobernadora respecto a los pobres que no van a la universidad y le salió al cruce el diputado Walter Lanaro.

Como adelantó Letra P, Kicillof dio un discurso 80/20. El 80% de su alocución estuvo destinada a repasar “los logros” de su gestión. Se centró principalmente en el manejo de la pandemia, el plan de vacunación, la recuperación económica en 2021, la obra pública y el trabajo en seguridad, aunque destacó que en este rubro la situación es “grave” y queda mucho por hacer. Y dijo que la temporada de verano récord y el inicio de clases “cien por ciento presenciales” son “una bisagra” en su gobierno.

“La temporada y el inicio de clases es lo que marca una nueva etapa. Es un nuevo periodo con otro aire y otro rumbo”, indicó. Aunque destacó la recuperación económica de 10 puntos del año pasado, dijo que es “insuficiente” y que en estos dos años profundizarán el camino para hacer todo lo que tenían previsto para cuatro años. “La meta es recuperar lo perdido en la pandemia y recuperar lo perdido durante el neoliberalismo”, aseguró, pero aclaró que “no va a alcanzar con dos años” y repasó nuevamente su plan de seis años que tácitamente incluye su reelección en 2023.

“El objetivo de nuestro gobierno es generar un Estado más cercano, que cuide y que proteja. Este será un año de reconstrucción y de renacimiento, en la provincia no hay ni habrá ningún tipo de ajuste, sí hay y habrá un gobierno que trabaja sin descanso. Vamos a superar esta crisis, no les quepa ninguna duda. Con un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario”, se envalentonó.

Antes había plantado postura en dos temas picantes. Uno, hacia adentro de su propia coalición: el acuerdo con el FMI; el otro, hacia el seno de la oposición con el Gestapo-Gate. Del primero, volvió a manifestar que el acuerdo que selló el Presidente “evita una catástrofe” y enfatizó que “no habrá ajuste en la provincia de Buenos Aires”. Del segundo, pidió a la Legislatura “tomar cartas en el asunto” ya que “nadie puede hacerse el distraído” y se debe “clausurar el debate sobre si hubo sótanos de la democracia”.