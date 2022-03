Fugar o no fugar: la chicana de Lousteau a CFK, al leerle Sinceramente

En la sesión del Senado en la que se debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Martín Lousteau, el legislador de la cámara alta de la Unión Cívica Radical, acusó este jueves a Cristina Fernández de Kirchner de haber fugado divisas al exterior, apelando a fragmentos del libro de la vicepresidenta, “Sinceramente”.

El economista utilizó su intervención para leer partes del bestseller. “Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera, estos tipos van a hacer lo mismo que con el Plan Bónex.”, citó en el primer pasaje que leyó Lousteau. Luego agregó: “¿Saben cómo se llama eso? Pedir que alguien fugue”.

“Haceme el favor, sacá la plata afuera, está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuidá la nuestra”, continuó el dirigente de Juntos por el Cambio. Acto seguido, mencionó: “Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank vino a nuestro departamento de la calle Juncal para que firmáramos la documentación. Eso es fuga. Y después hay otra fuga porque cuándo uno saca la plata del Banco y la mete en dólares también es fuga, no estoy responsabilizando a nadie, digo ‘miren lo que dicen, miren lo que pasa’”.

Y el senador, efímero exministro de Economía de la exmandataria, concluyó: “Hay 30 países que entraron en default con el Fondo. Todos tuvieron menos crecimiento, todos tuvieron más inflación, tensión y conflicto social, digo esto para los que aún piensan en votar en contra, a esto se expone Argentina”.

Cabe destacar que el miércoles, en una entrevista, Lousteau se mostró critico del Gobierno en general, y de Cristina Kirchner en particular. Desde su visión, la vicepresidenta “apuesta al default” y que, junto con La Cámpora, especula de cara a los comicios de 2023. El economista indicó que su espacio mostró responsabilidad "porque el 21 de marzo hay un vencimiento” con el organismo de crédito.

En esa línea, el legislador manifestó que en una reunión de comisión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que de cara al próximo lunes que “hay que pagar y no alcanzan los dólares de las reservas netas” y “si no se paga ya no se puede hacer un acuerdo con el FMI, porque no se puede hacer un acuerdo con vencimientos impagos”.

Por último, resumió el economista: “Hay una enorme irresponsabilidad del Gobierno de traer este tema a último momento y además ni siquiera tener los votos propios. Si ocurre un default, la inflación se multiplica, se produce una devaluación abrupta, escalada de la pobreza y caída del empleo. A eso están jugando algunos; por eso nosotros decidimos habilitar el tratamiento exprés y después votar el nuevo programa de financiamiento”.