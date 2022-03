Presupuesto: Perotti empodera al Senado disidente y relega a su tropa

En otro signo de los tiempos, la Casa Gris se asegurará la sanción del Presupuesto 2022 este miércoles en una reunión con el bloque peronista que conduce el senador Armando Traferri y la pata radical que lidera Felipe Michlig. Para el encuentro, al cierre de esta nota, no estaba convocado el espacio perottista de la Cámara alta.

Diputados, tras los gestos del gobernador Omar Perotti, le concedió la aprobación al Ejecutivo la semana pasada. Ahora, para completar su objetivo, el rafaelino necesita de la otra parte, el Senado, para tener lo que no pudo conseguir en diciembre.

Para ajustar detalles, este miércoles a las 14 concurrirá a la Legislatura el ministro de Economía, Walter Agosto, el contador de estrecha confianza de Perotti. El funcionario tiene, a su vez, sintonía fina con Traferri y el ladero del senador, Rubén Pirola.

La reunión contempla, además, la presencia de Michlig y sus correligionarios y deja en claro también la renovada relación entre el Ejecutivo y el Senado. De la Casa Gris puede decirse que reconoce, después de largo tiempo de enfrentamiento, a Traferri y compañía como la jefatura de la pata alta de la Legislatura.

Por otro lado, quienes quedan relegados son los senadores alineados en el bloque Lealtad, los otrora más cercanos al gobernador. A la nueva era entre Perotti y la Cámara, se suma la partida al Congreso de Marcelo Lewandowski. El periodista era el líder del espacio y uno de los mayores rivales de Traferri. Ahora nadie se anima a hacerle sombra al sanlorencino y la Casa Gris, lejos de continuar la guerra, depuso las armas.

Al encuentro que liderará Agosto fueron convocados 13 senadores, los seis que conducen Pirola y Traferri y siete radicales: el eje de cinco que lidera Michlig más los monobloques de Hugo Rasetto y Leonardo Diana.

Perotti no tuvo problemas para que Diputados le aprobara el presupuesto. Concedió los pedidos del socialismo y el radicalismo y celebró. No obstante, en virtud de que no pudo tener sanción en diciembre, terminó siendo una disputa sin ganadores ni perdedores. Ahora, esta semana, el Senado, el nuevo Senado, finiquitará el asunto.