Larreta, sobre el aumento de las retenciones: "Es un despropósito"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó en contra de un eventual aumento a las retenciones al campo y dijo que le parece “una barbaridad” y “un despropósito total en este momento de la Argentina” subir impuesto a ese sector.

En el marco de una conferencia de prensa, el alcalde porteño afirmó que “en Juntos por el Cambio está en desacuerdo con cualquier aumento de impuesto, pero más aún con el campo, que en este momento de la economía es uno de los pocos sectores que queda con mucha pujanza, energía, puede exportar más todavía y genera mucho laburo”.

Y agregó: “Esa fuerza del campo la viví en persona, cuando estuve en Expoagro; hay realmente una energía positiva, y lo único que piden es que el Estado le saque la pata de la cabeza, que los deje crecer, exportar, generar trabajo, y por eso estamos en desacuerdo”.

Antes, Larreta se había expresado a través de su cuenta en Twitter: “Ni impuestos ni cepos, cumplir la palabra. Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones. Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”.

Asimismo, volvió a insistir en la idea de que “Argentina necesita un plan económico” y consideró que este tipo de “contradicciones no ayudan en nada” ya que "Argentina necesita un plan económico claro".

Este lunes, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de instrumentar incrementos en las retenciones a las exportaciones de granos, al tiempo que aclaró que sí buscará evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria a causa de la fuerte suba de los precios de los commodities por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.



La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que "se están estudiando una cantidad de medidas", tras lo cual aclaró que "ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo".