Fernández, para CFK: "Es un acuerdo (con el FMI) sin políticas de ajuste"

Con la expectativa centrada en la posibilidad de algún tipo de anuncio sobre las negociasciones finales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el presidente Alberto Fernández inauguraba este martes un nuevo período de sesiones del Congreso. En sus primeras definiciones, dijo que "la paz del mundo" se vio alterada por "la invasión de Rusia a Ucrania" y admitió que "la inflación es el gran problema" de la Argentina y que su gobierno no pudo redurcir los índices que dejó el anterior. Así y todo, destacó que que "la economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada" y que "esa recuperación fue generalizada y federal", no "casualidad" ni "un rebote".

En el pasaje medular de su alocución, el Presidente cuestionó con dureza la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Mauricio Macri -la calificó de "impagable"- y defendió el principio de acuerdo alcanzado por su administración para refinanciarlo. Con mensajes para afuera pero, fundamentalmente, para los sectores críticos de la propia coalición gobernante, negó que vaya a imponer ajustes, dijo que no implicará reformas previsional ni laboral, aseguró que no habrá "tarifazos" en los servicios públicos y prometió que el entendimiento no detendrá el crecimiento.

En esa línea, dijo que el préstamo tomado por Cambiemos no fue puesto a consideración del Congreso y que, en cambio, esta semana enviará al Parlamento los documentos que contienen "todos los detalles" del nuevo pacto y pidió, cuando todavía no se sabe cómo votará el kirchnerismo, acompañamiento a todas las fuerzas políticas para darle respaldo legislativo. De todos modos, aclaró que las negociaciones con el organismo internacional no concluyeron, aunque dijo confiar en que llegarán a su término "a la brevedad".

Definiciones

"La paz del mundo se altera por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas".

"La guerra genera consecuencias sobre nuestro país, pero estamos viviendo un tiempo histórico sobre la Argentina".

"Estoy convencido de que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico para la Argentina. Un tiempo bisagra a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos".

"Esos avances se exteriorizarán en mejores condiciones de vida".

"De nosotros depende construir ese futuro más próspero".

El mundo ha vivido un período excepcional que ha golpeado especialmente en la Argentina por las condiciones en que estaba nuestra economía".

"Todo lo que hice combatiendo la pandemia fue para salvar vidas. Ninguna persona quedó sin la atención necesaria".

Tal vez tengamos ahora la oportunidad de ingresar en un sendero de desarrollo integral convirtiéndonos en verdaderos artífices de nuestro futuro. Seguramente lo atravesaremos encontrando coincidencias y diferencias. Si en esa diversidad logramos afianzar algunos pilares básicos, será un camino seguro con logros paulatinos y continuos. Nada se resuelve de un día para otro. Los argentinos y argentinas podremos constatar esos avances que se exteriorizaran en mejores condiciones de vida".

"Mientras el virus atacaba impiadoso a toda la humanidad, el mundo se vio afectado por una inflación global de los alimentos. Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas, no logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos".

"La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente".

"No habrá soluciones individuales si no construimos soluciones colectivas".

"Con un Estado débil ganan siempre los más poderosos y pierden las mayorías populares".

"La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída generada por la pandemia en 2020".

"Esa recuperación fue generalizada y federal, en la amplia mayoría de los sectores y las provincias teniendo hoy más empleo industrial formal que a fines de 2019. No fue obra de la casualidad. Tampoco fue un rebote como algunos han dicho".

"En 2021 el gobierno nacional trabajó para que en las negociaciones colectivas pudieran mejorarse los ingresos. Por eso en 2021 la pobreza dejó de aumentar. Ahora ya estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción".

La Argentina padeció, en distintos momentos de su historia, la aplicación de políticas que determinaron la exclusión de millones de argentinos y argentinas. (...) Las políticas impuestas en los cuatro años que precedieron nuestra llegada al gobierno, son prueba de lo dicho".

"Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales".

"Ha llegado la hora de que los ingresos se distribuyan en términos de mayor equidad".

"Es muy ingrato ver que, viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles".

"En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto".

"Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año".

La deuda

"En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un monto total de 57 mil millones de dólares".

"Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable".

"Ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad".

Estamos dando un nuevo paso en este tema, que no es el primero y no será el último.

"Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo".

Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un sendero que podemos recorrer. Sin acuerdo, no podremos ayudar a construir certezas".

"El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí".

"El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior".

"Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio"

"Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección".

"Se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034".

"Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa".

"Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo".

"La reducción gradual del déficit será compatible con una expansión moderada del gasto primario real".

"Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional".

"La edad jubilatoria no será alterada".

"Seguiremos la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social".

"En Argentina se acabaron los tarifazos".

"Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios".

"Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral".

"Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable".

"He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo sin los condicionamientos que tantas veces tuvieron consecuencias desastrosas para nuestro país".

"A esas críticas les contesto: No queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes".

"Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Llevaremos adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social".

"Nadie consultó al Congreso Nacional para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyan el Acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles".

"Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y todas. A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Ese será el acuerdo de la Argentina toda y nosotros, como poder administrador, nos ocuparemos de que sea cumplido para que haya más producción, más trabajo, mejores ingresos y menor inflación".

El cierre

"Esta época bisagra de la historia, de Argentina, del mundo, del universo, necesita que le propongamos un sueño. Un propósito: queremos dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores de algo. Pasar del miedo a la ilusión. De la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro".