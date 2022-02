Lorenzetti: “La Corte no va a ceder a ninguna presión”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti rechazó las manifestaciones que se realizaron durante los últimos días en contra y a favor del funcionamiento del tribunal y manifestó que la máxima magistratura judicial del país es una “institución seria” que “no va a ceder ante ninguna presión”.

“La función de la Corte no es discutir con ningún grupo político”, afirmó este lunes en declaraciones a Radio Mitre y agregó: “La Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión. La Corte es una institución seria. Nunca hemos cedido a presiones; el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”.

Las declaraciones del expresidente de la Corte, una de sus figuras más públicas, llegan luego de que agrupaciones kirchneristas se movilizaran la semana pasada en las inmediaciones de los Tribunales porteños para exigir una reforma judicial y la renuncia de sus cuatro integrantes y después de que sectores de la oposición hicieran lo propio, pero en defensa de la misma.

Sobre los pedidos de renuncias que levantan grupos cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el magistrado declaró: “No se puede aceptar que una persona que está procesada pida que el juez que la investiga renuncie”.

Asimismo, Lorenzetti rechazó las denuncias de estos mismos sectores por la existencia de lawfare en la Argentina, es decir, la utilización parcial y política de la Justicia para perseguir, encarcelar o proscribir a figuras políticas, como la propia expresidenta o el expresidente de Brasil Luiz Inácio da Silva o su par de Ecuador, Rafael Correa. “En Argentina no existe”, afirmó.

En este sentido, criticó los dichos de CFK, quien aseguró que “ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados”. “Respeto las opiniones, pero nosotros tenemos que aplicar la ley”, respondió.

“Tenemos que tener atención a las demandas concretas de la población. Recordarán todos el conflicto que hubo con el tema de la democratización de la Justicia. La Corte Suprema declaró inconstitucionalidad. El Poder Judicial tiene que ser independiente”, profundizó y completó: “El Poder Judicial no tiene buena imagen en ningún país del mundo. La función no es buscar buena imagen, no hacemos populismo judicial”.