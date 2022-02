Declinable: Cecilia Moreau aclara que, si quieren, sigue de vice del bloque

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien puso a disposición de la bancada su renuncia a ese cargo luego de la confirmación de Gerardo Martínez como nuevo presidente tras la salida de Máximo Kirchner, rebajó las tensiones al interior del oficialismo y explicó que tomó su decisión porque “le pareció lo más prudente”. “Si quieren que me quede, me quedaré”, adelantó.

Sobre la llegada del santafecino Martínez como nueva autoridad parlamentaria, Moureau aseguró que “es un diputado trabajador” y una persona “que busca consensos permanentes y en esta etapa necesitamos eso”. En este sentido, descartó que su renuncia personal, presentada luego del anuncio del reemplazante de Kirchner, haya sido por diferencias políticas y confirmó que está dispuesta a seguir como vicepresidenta si la alianza la respalda. “Si quieren que me quede, me quedaré y, si no, no ocurrirá”, aseguró en declaraciones a la radio FutuRock.

Asimismo, reconoció que en el interior del FdT existen diferencias sobre la reestructuración anunciada para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraída por el expresidente Mauricio Macri, y anunció que “cada uno va a hacer lo que quiera con respecto al acuerdo”. "No sé qué va a hacer La Cámpora como organización; si sé que tenemos compañeros que están a favor y otros tenemos diferencias y otros preocupaciones", aseguró.

En este sentido, valoró la renuncia del líder de La Cámpora por sus diferencias con dicho acuerdo ya que “habla de su honestidad y su compromiso político”. “No va a obstruir ni influir en la decisión de nadie”, completó ante el temor que existe en la Casa Rosada por la pérdida de votos propios a la hora de aprobar el anuncio alcanzado con el FMI.