La oposición criticó "la inoperancia" de Cabandié ante los incendios

En medio de los incesantes incendios en Corrientes, que ya arrasaron con más de 800 mil hectáreas, aumentan las críticas al Gobierno en general y al ministro de Ambiente , Juan Cabandié, en particular, a quien la oposición le reclama una real intervención frente a la catástrofe. En este contexto, el funcionario deberá presentarse en el Senado para dar explicaciones sobre el panorama en la provincia del litoral.

Los cuestionamientos llegaron por parte de Junto por el Cambio (JxC). El titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, calificó al Gobierno como “una bolsa de mentiras”.

“Cabandié acusa a (Mauricio) Macri como antes culpó al gobernador (Gustavo) Valdés. Es un irresponsable, sólo le falta tildarlos de piromaníacos. Señor ministro déjese de joder, deje el odio de lado y ayude a combatir el fuego”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Las expresiones del legislador fueron en alusión a los dichos del mandatario correntino, quien aseguró que Cabandié lo llamó para quejarse por las críticas del expresidente sobre su gestión en el área.

En sintonía, a través de la misma red social, la diputada Graciela Ocaña remarcó que “ante la inoperancia del ministro Juan Cabandie y la indiferencia del presidente Alberto Fernández, la fuerza de la sociedad civil, una vez más, ha tomado la iniciativa. En este caso para abrazar y llevar alivio a la provincia de Corrientes”.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que el ministro Juan Cabandié debería haber visto a Gustavo Valdés al igual que tendría que haberlo hecho el presidente Alberto Fernández. "Estuvo mal el ministro Cabandié que discrimina y sigue con el relato ante un tema que nos tiene que encontrar juntos", aseveró.

Además, criticó el accionar de la Nación ante las quemas: "Hay un sistema nacional de lucha contra el fuego porque las provincias solas no podemos. Muchas veces los estados nacionales no pueden. Nos excede a los gobiernos provinciales. Cabandié debería haber cerrado la boca, actuar y no discriminar".

"Se han recaudado tres mil millones en el fondo de lucha contra el fuego. Un presupuesto subejecutado que tendría que haberse destinado a comprar equipamiento a ayudar a Corrientes, callado, trabajar codo a codo", dijo el gobernador, tras lo cual señaló: "La intolerancia que tiene el kirchnerismo y algunos referentes, no les da ni siquiera para ir a hablar con el gobernador".

Frente a esto, tras un acuerdo con la bancada de JxC, en dos días Cabandié deberá concurrir a la Cámara alta para dar explicaciones sobre el tema. No obstante, la convocatoria está sujeta “a cómo avance la situación en la provincia”.