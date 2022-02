En un canal de Clarín, Berni blanqueó: “Me fui del kirchnerismo”

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hizo oficial lo que sus actos, sus dichos y sus gestos marcaban cada día: hacía rato que ya no reportaba a ninguna jefatura política. “Me fui del kirchnerismo”, confirmó en declaraciones a la televisión al asegurar que “hay momentos en que uno debe cortar el cordón umbilical”. A los 60 años, encontró ese momento para romper su vínculo con Cristina Kirchner, que supo ser su única referencia.

“Yo me fui del kirchnerismo. Me fui con dolor y tristeza”, afirmó en una entrevista en El Trece, del Grupo Clarín -todo gesto es político-, donde reivindicó a CFK por ser “la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país”. “Lo del kirchnerismo es una decisión mía. Decidí apartarme de ese espacio político que quiero, respeto, al que pertenecí durante 33 años y le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que tomar decisiones”, detalló.

Sus declaraciones llegan después de la pelea pública que protagonizó con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, luego de la crisis generada por la cocaína adulterada que provocó la muerte de 24 personas en territorio bonaerense en la que se acusaron de “patético” y “mercenario” mutuamente a pesar de la amistad que ambos aseguraban sostener. También, horas después de que le dijera a Letra P que "no por casualidad" pensaba participar de las elecciones internas del PJ bonaerense, ahora conducido por Máximo Kirchner, con quien mantiene una pésima relación. "Lo destruyeron", diagnosticó. A pesar de eso, respaldó -con la sorna que lo caracteriza- la renuncia del hijo de la vice como presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. “Hay dos cosas en la política que se perdieron: la lealtad y la coherencia. Si algo hizo Máximo es que fue coherente entre lo que piensa y dice”, afirmó.

Las peleas de Berni no se centraron únicamente en Aníbal Fernández. Durante la primera etapa de su gestión también se enfrentó con la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, e incluso con el propio presidente Alberto Fernández. “No sé cuánto tiempo más van a aguantar a un ministro que discrepa públicamente con el Presidente. A mí la gestión me apasiona. Yo me voy a quedar hasta que me echen”, dijo en su momento.