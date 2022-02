Bahía Blanca: (casi) todos los caminos conducen a Moirano

La decisión del intendente Héctor Gay de no volver a competir por un nuevo mandato al frente del municipio de Bahía Blanca pone en la grilla de largada a varios competidores para 2023. Si bien hay un semillero PRO que a fuerza de gestión local busca un lugar en la pelea, la senadora Nidia Moirano, integrante del tridente amarillo que ordena y conduce la sección más austral de la provincia de Buenos Aires, es la mejor posicionada.

El anuncio de Gay no sorprendió. En vísperas de la elección 2019 había dicho que buscaría la reelección, pero la falta un sucesor o sucesora a la vista lo devolvió a la carrera. Ahora sí parece tener no vuelta atrás la decisión, pese a la ventana que le abrió el cambio a la ley de reelecciones. Avisó que en 2023 su apellido no aparecerá en el último tramo de la boleta. Buscará un lugar que no le exija tanta exposición y le permita una mayor flexibilidad en el vínculo con su familia.

Las especulaciones en torno a la dirigencia que reúne condiciones para sucederlo están a la orden del día. Entre los actores y actrices del escenario político de la Sexta sección nadie tiene dudas de que el equipo político que conduce y ordena la tropa PRO en el sur bonaerense está integrado por Gay, la senadora Moirano y el exdiputado Santiago Nardelli. La elección del o la postulante saldrá de esa mesa política de tres patas.

En 2021, las listas seccionales y locales amarillas fueron encabezadas por dirigentes vinculados a la gestión local. “Hay que mirar el Gabinete municipal”, había anticipado a Letra P un dirigente PRO y finalmente los bendecidos fueron el entonces presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Fernando Compagnoni, que quedó como líder de la boleta de la Sexta, que luego cayó ante la propuesta radical, y el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, encabezó la nómina de concejales.

Si bien aquellos vaticinios podrían repetirse en 2023, lo cierto es que el pelotón de funcionarios municipales que buscan posicionarse como candidatos podrían verse opacados por la proyección que ha ganado en el último tiempo Moirano, una dirigente que, a pesar de su trabajo en conjunto con Nardelli y Gay, tiene poder y reconocimiento autónomos.

Dirigentes de la región reconocen en Moirano no sólo su trayectoria política sino su construcción social en el pago chico de la mano de la conducción del Hogar del Anciano de la ciudad, una institución legendaria y muy reconocida en el distrito por su apertura con los sectores menos favorecidos; imagen que ha podido complementar con el lugar que ocupa en el Senado desde 2011 y que ha explotado posicionándose como una referente en temas vinculados a la justicia.

Con un discurso más duro que el de sus socios PRO, su posicionamiento partidario está más emparentado con el discurso de Patricia Bullrich que con el de Horacio Rodríguez Larreta y su perfil político, si bien ha estado atado a su rol legislativo, está orientado a la organización y el poder de decisión, condiciones clave para el rol de conducción en una intendencia.

El rol que tendrá en 2023 será parte del debate de la mesa de conducción, que en su momento respaldará a quien mejor mida. En la danza de nombres aparecen el secretario general del Municipio, Pablo Romera; el secretario de Gobierno, Marcos Streitemberger; y el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco; dirigentes jóvenes, parte del semillero PRO bahiense que, sin internismo, buscan posicionarse y quienes durante las restricciones por la pandemia levantaron sus perfiles a caballo de la gestión.