Los halcones del PRO dudan del renunciamiento de CFK y sostienen la grieta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La condena a seis años de prisión y proscripción perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández entusiasmó en los primeros minutos a distintas tribus del ala dura del partido amarillo, que incluso salieron al unísono a manifestarse a favor del fallo de la Justicia, aunque rápidamente se sorprendieron con su renunciamiento a presentarse como candidata el 2023. “Nada de lo que diga puede tomarse en serio”, remarcó a Letra P un dirigente que se sienta a la mesa nacional. El descreimiento conlleva una necesidad inocultable: es que los halcones llevan por estrategia política la polarización con su figura, tanto para ganar la agenda pública como para avanzar sobre sus competidores internos del ala moderada.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En una ronda de consultas en los minutos posteriores a la lectura del fallo del Tribunal Oral Federal N°2, algunos dirigentes aún especulaban con que la expresidenta buscaría presentarse en las próximas elecciones, quizá como candidata a primera senadora por la poderosa provincia de Buenos Aires, algo que –reconocían- podría significarles un beneficio tácito en la interna, ante el avance constante de figuras de contraste como las del exmandatario Mauricio Macri o la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Creo que nada de lo que diga Cristina puede tomarse en serio”, remarcó uno de los líderes del partido amarillo al ser consultado sobre el bombazo electoral de Cristina. “Más allá de eso, a nosotros nos preocupa trabajar en fortalecer los equipos y diseñar las políticas que nos van a permitir enfrentar los problemas que deja el kirchnerismo. No importa quién sea el candidato de ellos. Cristina, Massa, Alberto o a quien quieran inventar”, amplió.

También podés leer La Gran DT

La declaración toma cierta dimensión si se tiene en cuenta que desde la polémica por las vallas alrededor de la casa de la vicepresidenta en Recoleta y el intento de magnicidio los halcones ganaron terreno en distintos frentes, no sólo sobre las discusiones sobre la agenda pública, sino también sobre sus competidores internos. De ahí que hayan reconocido, en su momento, que les servía la centralidad y eventual candidatura de Cristina para continuar con un contraste lo más áspero posible.

Por otra parte, un legislador que responde a Cristian Ritondo aseguró que “en ambos núcleos duros de la política el fallo no cambia nada”. “Nosotros estamos convencidos de que se actuó a derecho y en un marco de justicia y ellos creen que no es así. Seguramente lo utilicen políticamente, pero todo lo demás no cambiará demasiado”, sostuvo en diálogo con este medio.

Estas lecturas privadas se suman a otras que van en línea con la idea de haber presenciado un “fallo histórico”. “Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Estamos frente a un proceso judicial ejemplar, llevado adelante por jueces y fiscales designados en su totalidad por el Senado de la Nación”, remarcaron en un comunicado distintos representantes del PRO, como Patricia Bullrich y varios de sus incondicionales políticos.