“Profundo dolor e indignación” en el entorno de Kicillof por la condena a CFK

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El gobierno de Axel Kicillof recibió este martes “con profundo dolor e indignación” la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández por parte del Tribunal Oral Federal 2 en la causa “Vialidad”, más allá de que el fallo era “el esperado” en calle 6.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Sabíamos que iba a pasar, pero no deja de causar profundo dolor e indignación saber que no hay justicia”, dijeron tras la lectura de la sentencia en el entorno político del gobernador, quien esta mañana visitó José C. Paz para compartir un acto con Mario Ishii y después canceló agenda para seguir el fallo y el mensaje posterior de CFK.

A poco más de una hora de conocida la sentencia, en la gobernación descartaron la posibilidad de un pronunciamiento oficial, como hizo el PJ Bonaerense, más allá de la postura pública que tomó Kicillof.

En la noche del lunes, el mandatario había marcado postura pública a través de redes sociales, con un mensaje en el que atacó a los jueces, empresarios y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y los vinculó con la sentencia que finalmente recayó sobre la vicepresidenta. “Es notable ver cómo los implicados en el escándalo del Clarín-Lewis-tour se defienden usando exactamente los argumentos que pergeñaron en el chat que ahora desconocen. En cambio, no escuché a nadie negar el viaje, el regalo de Clarín, ni las acusaciones. Es muy grave, no puede quedar impune. Es el mismo sistema que mañana (por este martes) quiere condenar a Cristina con una causa armada y sin ninguna prueba”, dijo Kicillof.