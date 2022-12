El campo golpea la puerta de Massa con la urgencia de la sequía

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El vínculo del campo con el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a ponerse a prueba este lunes cuando las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace participaron en esta ciudad de una reunión con el secretario de Agricultura, José Bahillo, en el marco de la emergencia productiva generada por la sequía. Los productores exigen soluciones urgentes y “no más títulos”; un reclamo difícil de minimizar en el ambiente caldeado tras la aplicación de la segunda versión del dólar soja que, según advierten, beneficia sólo a agroexportadoras y grandes pooles.

La sequía retrasó la siembra de soja y promete un 2023 con muy malos rindes que, a priori, se traducirá en menor volumen de producción y menos dólares para el Gobierno. Aunque todos saldrían perdiendo en ese escenario, los productores requieren medidas inmediatas. “No necesitamos más títulos, necesitamos que se concreten medidas y con rapidez”, sostuvo el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni en declaraciones a Letra P. La exención del anticipo de Ganancias, es un tema que pidieron las entidades rurales. “No va a haber mucha ganancia el año que viene, es un despropósito el anticipo”, agregó.

En esa celeridad pretendida subyace un pedido concreto: que el propio Massa se siente con las entidades rurales ya que es quién tiene la llave para las soluciones finales. De hecho, la semana pasada la Mesa de Enlace pegó el faltazo a una reunión con la Secretaría de Agricultura porque no participaba el superministro. El cruce no tardó en llegar, pero fue medianamente allanado con la convocatoria de este lunes en la sede de la gobernación santafesina en Rosario. La clave para bajarle la tensión fue la intermediación de funcionarios de las provincias afectadas.

Las entidades reconocen que el Gobierno está al tanto del tema y que comprende la gravedad, pero que las soluciones se patean para adelante. De hecho, Letra P alertó sobre la problemática a principios de noviembre y desde entonces no hubo definiciones. “Esto es como la Justicia, si llega tarde no es justicia. La ayuda que no llega en tiempo y forma no ayuda”, explicó Raúl Etchebeher, vicepresidente segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En esa línea las entidades rurales avisan que si no obtienen respuestas evaluarán la posibilidad de acciones concretas: cortes de ruta, manifestaciones, protestas y asambleas. A la vez, la Mesa de Enlace espera un gesto del Gobierno a través de la aplicación de un eventual paquete de emergencia, a fin de no quedar relegados en relación con la agroindustria y exportadoras, que fueron las grandes ganadoras de las dos ediciones del dólar soja y con quien el sector ha forjado un vínculo por conveniencia.