Un abrupto final de año desnudó las ásperas internas que retumbarán en 2023

Los proyectos que no pudieron ser tratados en diciembre y cuyos dictámenes perderán estado parlamentario en una semana, podrían pasar a febrero, durante un eventual período de sesiones extraordinarias que convoque el presidente Alberto Fernández. Es la primera aspiración que surge del oficialismo luego del fallido intento de este miércoles para realizar una última sesión antes de fin de año. El FdT no reunió el cuórum suficiente y alcanzó a 124 presentes, frente a la decisión de Juntos por el Cambio de no bajar al recinto, luego de disciplinar a un sector del radicalismo que estaba dispuesto a cubrir el hueco faltante para facilitar la creación de ocho universidades nacionales y aprobar una moratoria previsional que si no prospera podría afectar a 800.000 personas. Un abrupto final de año que oficia de prólogo de un 2023 electoral que destapará internas a un lado y otro de la grieta.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En la bancada oficialista, que conduce Germán Martínez, buscaron mantener los respaldos que les permitieron llevar adelante la segunda sesión del 1° de diciembre, que se cayó luego de sesionar una hora y media entre gritos y momentos de tensión. Esta vez el interbloque Federal, que encabeza Alejandro Topo Rodríguez, se negó a sumar su respaldo y le restó ocho bancas clave a la sesión. Lo mismo sucedió con el neuquino Rolando Figueroa del MPN y con los dos escaños del bloque Ser Energía Renovadora: el santacruceño Claudio Vidal y el riojano Felipe Álvarez.Sólo quedaron los cuatro representantes del interbloque Provincias Unidas y los cuatro del Frente de Izquierda.

Las pérdidas para el oficialismo no sólo fueron numéricas y marcaron una inflexión para las negociaciones que llevaban sus autoridades con la oposición. Hubo daños y costos políticos. El diputado santafesino Roberto Mirabella, que tiene una relación inestable con el gobernador Omar Perotti, se volvió a su provincia antes de la sesión. "Estamos cansados de que la agenda sean sólo los problemas de Buenos Aires, cuando nuestras prioridades acá son otras. Es muy difícil tener un ámbito político en Buenos Aires donde los temas sean solo lo que pasa en Capital Federal y el conurbano”, se quejó el exsenador en una entrevista. Mirabella fue el único ausente por desacuerdos políticos, pero no la única banca que le faltó al FdT. El cordobés Eduardo Fernández no pudo viajar por cuestiones personales.

La tensión también se respiró en el interbloque de JxC, donde la división del bloque radical cumplió un año con otra áspera controversia. Tan notoria fue, que el oficialismo la denunció en el recinto mientras sesionaba en minoría con expresiones de los participantes. Hasta el día anterior al intento de sesión contaban con el respaldo del bloque Evolución Radical, conducido por Rodrigo De Loredo. Es el sector que dejó el bloque de la UCR a fines del año pasado y responde al senador nacional Martín Lousteau junto al diputado y vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti. Según sostuvo Martínez, ese bloque se había comprometido a dar cuórum y luego incumplió el pacto.

También podés leer Pronóstico reservado para una sesión en Diputados antes de Navidad

En el grupo aludido sostienen que sólo existieron conversaciones informales pero que no se habían comprometido. Dentro del interbloque opositor celebran que zofocaron los acuerdos que había negociado De Loredo sin haberlo hablado con sus socios. El límite para los representantes del radicalismo universitario fue relevante, porque les advirtieron que pagarían un alto costo por desoir las decisiones generales del interbloque y pactar con el oficialismo.

El planteo cosechó regocijo entre los 33 radicales que forman parte del bloque orgánico al partido, que conduce Mario Negri. En ningun momento quiso hacerse cargo de las decisiones de sus correligionarios cismáticos y sólo respondió por su espacio. De Loredo quedó expuesto y cumplió con un incómodo revés su primer año como presidente del bloque cismático. Los dos bloques radicales seguirán sin unirse, pero los universitarios fueron disciplinados por los demás socios de la alianza opositora. "Entendieron que primero está la unidad de JxC y que si la ponen en riesgo pagarían costos políticos ante la sociedad", destacó una importante diputada macrista.

También podés leer Massa explora su blanqueo de capitales sobre escombros del proyecto de Parrilli

Entre las decisiones que Evolución Radical habría roto, hay una que tiene que ver con las esquirlas de las sesiones fallidas del fatídico 1° de diciembre, cuando la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, no pudo ser reelecta porque la oposición dejó sin cuórum la sesión preparatoria. Fue la previa de la sesión siguiente, convocada para la creación de universidades, que también se cayó. En el oficialismo confiaron que las autoridades de JxC revelaron con crudeza sus posiciones durante las negociaciones de este mes. El primer objetivo era negarse a sesionar hasta febrero. A cambio de bajarse de esa decisión estaban dispuestos a sesionar pero con el uso de la palabra restringido, para evitar que escalen los debates del jueves fatídico. "Y sino, buscá cuórum por otro lado", le habrían dicho a Martínez sus pares de JxC. En eso anduvo el diputado rosarino para sortear las dificultades de la principal bancada opositora.

También podés leer Por la debilidad numérica del oficialismo, postergan sesión del Senado

Tuvo un eco dispar: el interbloque Federal no quiso y rechazó las negociaciones del FdT con Evolución Radical. Los otros dadores de cuórum se prestaron al intento pero no alcanzó y dejó sin movimientos al recinto durante la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, que dispuso el presidente Alberto Fernández por decreto, a partir de una iniciativa del bloque oficialista para avanzar con los proyectos que consideraban prioritarios.

El plan de diciembre arrancó muy accidentado por las dos sesiones fallidas de su primer jueves. Para la oposición fue la consecuencia inmediata de la decisión de Moreau de suspender las designaciones de los cuatro representantes del cuerpo en el Consejo de la Magistratura que había confirmado un mes antes. En el oficialismo reconocen que podría haberla firmado unos días después de ser ratificada al frente de la Cámara. "Cristina también se puede equivocar", lamentó una escudera del FdT para confirmar que Moreau lo hizo a pedido de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Corte cerró el entredicho este miércoles, antes de la nueva sesión fallida, cuando le tomó juramento a los cuatro consejeros luego de haber impugnado la decisión de Moreau. A pesar del revés, el desenlace generó alivio.