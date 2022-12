Protesta de pymes por el bono que anunció el Gobierno

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El bono de $24 mil definido por el Gobierno para las trabajadoras y los trabajadores del sector privado disparó una reacción de malestar en sectores representativos de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hacen foco en el impacto que tendrá en los comercios de barrio, a la vez que apuntan contra el Ejecutivo por falta de diálogo e implementar la medida “a las apuradas”.

“El Gobierno, muy fácil, dice ‘bono’. Ahora, ¿por qué no trabajó para que no haya una inflación tan grande?”, arremetió en diálogo con Letra P el titular de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale, al tiempo que detalló: “Mes de aguinaldo, de vacaciones, de sueldo, $24 mil más y en enero se abren las paritarias de comercio. No estamos para soportar en este momento una erogación tan importante para las pymes de la provincia de Buenos Aires”.

Y ante eso enfatizó: “Las pymes no somos multinacionales ni grandes empresas que pueden llegar a pagarlo”. A pesar de eso, recordó que, en pandemia, durante dos años, “las pymes no echaron a nadie”, cuando alguna multinacional “echó a 400 personas o suspendió a 500”.

El titular de FEBA recalcó que el pequeño empresario convive con sus empleados y admitió que existe “una pérdida del poder adquisitivo con la inflación del 100%”, pero destacó que es en paritarias donde “se tienen que arreglar estos problemas”.

Al anunciar el bono, en la administración de Alberto Fernández destacaron que, en el caso de las pymes, el Estado absorberá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos del impuesto a las ganancias. Sin embargo, Kahale indicó que ese punto no alcanza a las y los monotributistas a cargo de pequeños comercios.

Al respecto, el dirigente empresario oriundo de Lomas de Zamora graficó que, solo en su distrito, la fisonomía pyme acapara a 700 monotributistas. “Ellos, ¿de dónde lo descuentan?”, inquirió retóricamente para lanzar otra batería de reproches hacia el Gobierno: “Se tendría que haber estudiado bien la medida, cuando se hacen las cosas a las apuradas no salen bien. Hay mucha gente que tiene un almacén, que es monotributista y que tienen que pagar $24 mil pesos a su empleado. Siempre terminamos siendo los mismos los que ponemos, los que estamos en blanco, cuando el 40% de la actividad, que está en negro, no paga nada”. Bajo esa tesitura, el titular de FEBA machacó la ausencia de diálogo con el Ejecutivo para tratar el tema: “No han llamado, ni convocado a ninguna reunión”, dijo.

En bloque, varias cámaras de comercio distritales en territorio bonaerense han lanzado signos de malestar e incluso abrieron interrogantes sobre la posibilidad de efectivizar el pago del bono. En Bahía Blanca, por caso, la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios emitió un comunicado en el que sentenció que la resolución gubernamental “afecta en forma muy negativa al sector productivo, especialmente a nuestras pymes, ya que impactará en forma directa en su estructura de costos”.

Con esa tónica, subrayaron que la medida “obliga a las empresas a realizar modificaciones de emergencia en sus previsiones económicas”. Y focalizaron en el comercio: “Este sector se encuentra transitando un periodo de varios meses consecutivos de bajas en sus ventas, producto de la inflación, faltantes de stock, restricciones de importación de insumos para fabricación, y otros condicionantes que, a su vez, afectan seriamente a consumo”. Frente a eso, la corporación bahiense solicitó “que esta medida sea revisada en forma urgente”.

“Hay muchas pymes que no están en condiciones de pagar el bono”, aseguró a la radio local LU2 el vicepresidente de ña Corporación del Comercio bahiense, Ariel Echeto.

En esa línea, Kahale estimó que “va a pasar” que algunas pymes registren severas dificultades para afrontar el bono. “Veremos qué va a pasar, quién lo va a poder pagar, cómo va a arreglar con su empleado, pagárselo a lo mejor en dos, tres o cuatro veces”, puntualizó.