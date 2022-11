Concejal de Milei acusa a intendente PRO de ingresar un agente municipal “por día”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En Mar del Plata, el concejal libertario Alejandro Carrancio denunció el incremento de la planta municipal durante la gestión del intendente macrista Guillermo Montenegro al dar cuenta de “un ingreso por día” de agentes municipales desde el inicio de la actual administración local.

Durante la última sesión del deliberativo, el edil que responde a Javier Milei recurrió a una serie de textuales del jefe comunal PRO realizadas en su discurso de asunción, donde manifestaba que el municipio no aguantaba más capas geológicas: “Quiero ser bien claro: funcionario que ingresa bajo mi gestión, funcionario que se va cuando me vaya. Nosotros no vamos a seguir aumentando la planta municipal”.

Frente a eso, Carrancio sostuvo que en septiembre de este año el personal alcanzó una cifra récord: contando los funcionarios, hay 7.955 empleados municipales. Sin ellos, 7.865. Así enfatizó que la gestión de Montenegro ingresó 1086 agentes municipales en tres años y remarcó: “Hoy transcurrimos el día 1085 de la gestión Montenegro. Tenemos a razón de un ingreso por día”.

En la misma línea, el concejal libertario denunció que, conforme la escala salarial básica del mes de septiembre, los ingresos tienen el costo mensual de $100.042.798, lo que significa una suma anual de $1.300.556.371.

En enero pasado, el Intendente Montenegro aseguró al programa radical Vencedores Vencidos que “no se aumentó” el número de empleados y sostuvo que “estaría bueno” que le pidieran los datos con los números concretos.

El concejal refutó esos dichos con la información denunciada y un pedido de informe que –recalcó- “espera ser contestado hace ya un año”. En esa línea, subrayó: “Luego nos encontramos con medidas que se publicitan en la prensa como casi la salvación a las finanzas municipales y como gestas patrióticas al bajarse el sueldo de la planta política. Esa reducción en números nominales anuales no alcanza a cubrir lo que se paga en un mes a todo lo que se incorporó”.

“La verdadera medida efectiva hubiese sido que el Intendente cumpliera lo que prometió. Pero como eso no ocurrió ni tampoco contestan oficialmente los pedidos de informes que solicitamos, es que voy a buscar esta información en otros organismos aptos para brindar lo requerido. Ojalá, de una vez por todas, en nuestra ciudad podamos saber cuál es la realidad y no dejarnos llevar por relatos falaces que suenan lindo pero contradicen con la realidad diaria de esta gestión”, puntualizó.