Alak: “Berni es ministro de Seguridad y yo, de Justicia. Punto”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, rechazó este viernes las versiones que lo ponen al mando de una cartera unificada de Justicia y Seguridad con la correspondiente salida del cargo de Sergio Berni. En el marco del lanzamiento de la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria realizado junto al gobernador Axel Kicillof dijo que no quiere opinar y que el tema no le “compete”. Además, aseguró que ambos están haciendo bien su trabajo y que el gobernador “está contento”. Por su parte, Berni se mostró activo esta semana, rechazó los rumores de salida y afirmó que se encuentra trabajando en la puesta en funcionamiento del Operativo Sol.

“Sergio Berni es ministro de Seguridad y yo soy ministro de Justicia. Punto. No tengo nada que opinar. Es un tema que no me compete”, dijo Alak durante la rueda de prensa posterior al acto, al tiempo que afirmó: “Lo estamos haciendo bien y el gobernador está contento con todo lo que estamos haciendo”.

En el mismo sentido, insistió: “Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área en la que también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística. Berni es el ministro de Seguridad y yo, el de Justicia”.

Las declaraciones se dan luego de que durante el fin de semana aumentaran las versiones, empujadas por intendentes del conurbano bonaerense, que ponían a Berni fuera de la administración provincial.

El propio Berni desestimó también esos rumores. Luego de reiterar que esa decisión está en manos del gobernador, afirmó: “El día que me tenga que ir, me voy. Yo no estoy atado a nada. Así como yo no me propuse para estar acá, tampoco me propuse para seguir estando. Yo no soy Martín Guzmán, ni Axel Kicillof es Alberto Fernández”, dijo ​en referencia a la conflictiva salida del exministro de Economía.

Además, aseguró que él no escuchó “a ningún intendente” que haya pedido su alejamiento del cargo y que desde su gestión siempre se puso a disposición de solucionar los problemas de seguridad que existen en cada distrito. Es que son los intendentes peronistas del conurbano bonaerense los más disconformes con la gestión que el médico militar lleva adelante en Seguridad y quienes hace tiempo empujan su salida por lo bajo.

Mientras los rumores corren, Berni se mostró activo durante toda la semana con entrega de patrulleros en Azul y 9 de Julio, brindando conferencias de prensa donde se defendió de las acusaciones por su patrimonio que surgieron a partir de un informe del programa PPT y que derivó en una nueva denuncia en la justicia y hasta afirmó que estuvo el pasado martes trabajando con el gobernador hasta casi la medianoche para la puesta en funcionamiento del Operativo Sol que se lanzará alrededor del 20 de diciembre.

Como contó Letra P, Kicillof está decidido a sostener a su ministro y los intendentes, disconformes, insisten en su alejamiento. Será entonces la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la que termine definiendo su futuro, más aún cuando decidió meterse de lleno en el lodo de la inseguridad al hacer del tema uno de los ejes centrales de su discurso en el acto por el Día del Militante que la tuvo como única oradora.

Sin embargo, en la gobernación bonaerense dudan de que la vicepresidenta pida la cabeza de Berni. “No creo que hoy Cristina quiera sacar a Berni, no pidió sacarlo cuando la relación estaba rota, difícilmente lo pida ahora que retomaron el vínculo a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta”, aseguró a Letra P un funcionario cercano al gobernador, al tiempo que dijo que las “operaciones” contra Berni no lo sorprenden: “Entendemos la avanzada, es parte del juego, no nos sorprende, pero en materia de seguridad es complejo jugar con estas cosas, más llegando a un mes como diciembre”, cerró.