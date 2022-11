Factor Jorge Macri: el plan de Larreta para bajar la tensión en el gabinete

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se encuentra en una encrucijada por las esquirlas que dejó la foto de su ministro de Gobierno, Jorge Macri, con la titular del PRO, Patricia Bullrich, a quien bendijo para que sea candidato del PRO en la Ciudad. Aunque ya casi pasó un mes de esa polémica jugada, integrantes del gabinete siguen molestos con el primo del expresidente y no dejan de pasarle factura. Sin esconder su enojo, el alcalde es consciente de que debe calmar las tensiones y acercar posiciones con el intendente de Vicente López.

Con la necesidad de tener una opción del PRO competitiva en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) contra el senador Martín Lousteau, Larreta apostó fuerte por el exintendente de Vicente López en el cambio de jurisdicción. Sin embargo, ahora tiene que lidiar con un gabinete que ya dejó entrever que le gustaría ver a Macri afuera del mismo.

Ante esta situación, Larreta prefirió no hablar del tema (hasta ahora) y busca restablecer la armonía en Uspallata. Por ahora, la solución que encontró es dejar a Macri afuera de todos los anuncios de gestión y esperar que el tiempo cure las heridas. De esta manera, ya no habrá más fotos de ellos juntos. En su círculo íntimo, Larreta no esconde su enojo por todo el episodio. “Le dio las llaves de la Ciudad, todos los fierros, toda la estructura y lo mostró por todos”, recordó un integrante de la mesa chica larretista, que acusó al intendente de apurarse en su necesidad de tener el apoyo total dentro del PRO.

Cerca del ministro de Gobierno, que regresó estos días de su luna de miel por París con la periodista María Belén Ludueña, minimizaron el episodio. “El enojo ya se acabó. La relación entre Larreta y él está mucho mejor”, precisaron, ante la consulta de Letra P.

El malestar llegó a tal punto que varios de los colaboradores de Larreta, que están hace 15 años a su lado, dejaron bien en claro que se sintieron menospreciados por la actitud. Eso sucedió en la anteúltima reunión de gabinete en donde llovieron los reproches contra Macri. Allí, el ministro de Gobierno aclaró que el apoyo de Bullrich no es reciproco.

“Se apuró. El enojo que tenía por la foto de Larreta con Lousteau era entendible, pero no consideró que le dieron todas las herramientas de campaña”, dijo un ministro porteño. Este miércoles en la reunión de gabinete Macri se sentó al lado de Lousteau. En la Ciudad explicaron que no hay asientos asignados en el encuentro aunque la situación no pasó inadvertida.

Mientras tanto, Larreta sacó este jueves a la cancha a su ministro de Salud, Fernán Quirós, de cara a la pelea por su sucesión. Su lanzamiento se vio demorado como consecuencia del conflicto salarial con residentes y concurrentes de los hospitales porteños.

De esta forma, el médico completó el cuarteto de candidatos del PRO para la Ciudad junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario y el propio Macri.