Una remera que diga... fans de Bullrich estampan su #ConmigoNoSeJode

La militancia detrás de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se prepara para estampar un nuevo capítulo a la polémica que se desató después de la publicación del video en el que ella increpa al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante la presentación del libro Para qué del exmandatario Mauricio Macri en la Rural. Lo hará con una remera con la frase “#ConmigoNoSeJode”, una de las más palabras más fuertes del encontronazo que tuvo la presidenciable con el ministro de Horacio Rodríguez Larreta. La otra, claro, fue la que más polémica generó: "Te rompo la cara".

El diseño, al que pudo acceder Letra P, es bastante simple y comenzó a pensarse el mismo martes que se publicó el momento que dividió a la coalición opositora.

Convertir una frase en marketing preelectoral no es algo nuevo en el PRO. La expresión “(armen) una remera que diga” que está de moda hoy por hoy en el macrismo es una forma de reacción que se hizo primero en 2017 cuando el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, le dijo a los diputados del kirchnerismo “háganse cargo” mientras daba su informe de gestión en el Congreso.

Luego, a los pocos meses en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, la Juventud Pro de la Ciudad hizo algo parecido con “El taladro Larreta”, una imagen que en 2019 se convirtió en una pieza propagandística para la reelección del Jefe de Gobierno porteño. La estrategia trascendió al macrismo y el radical Martín Tetaz suele apelar a las remeras para destacar en presentaciones televisivas, como la recordada "Ah, pero Macri" en la campaña 2021 en un debate con Carlos Heller en el canal TN.

Ahora la dirigencia juvenil que apuesta a la presidenta del PRO busca generar el mismo impacto con una remera con la frase de Bullrich.

Mientras tanto, después de la polémica que se desató, tanto Bullrich como Larreta definieron sus respectivas estrategias para seguir adelante. Entre acusaciones cruzadas sobre quién filtró el material y la caza de brujas, el entorno de la exministra de Seguridad apuesta a escalar la discusión con el jefe de Gobierno y no con sus subalternos. "Horacio, no me mandes más a tus soldaditos”, le reclamó ella en público.

Larreta, por su parte, ensayó un discurso puntual por este tema. El alcalde dirá que la discusión forma parte de “la agenda de la política” y que su objetivo es centrarse en “los problemas de la sociedad”.