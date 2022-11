“El próximo gobernador de Buenos Aires será radical”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Principal impulsor de la irrupción de Facundo Manes en la política partidaria y motor del trajinar nacional del neurólogo rumbo a 2023, el radicalismo bonaerense acentúa acciones y gestos para robustecer su posicionamiento en la principal jurisdicción del país. En ese marco, el reelecto presidente del comité Buenos Aires de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, levanta la mano para la carrera hacia la gobernación: “El próximo gobernador será radical”, dice.

En su visita a la redacción bonaerense de Letra P, el también jefe del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados provincial sostuvo que su principal objetivo es “sacar a la provincia del atraso y colocarla en el camino del desarrollo y la modernidad”.

Con perspectiva frentista, consideró “indispensable” entender que, para el abordaje de “los múltiples desafíos del futuro, no alcanza con un solo partido político”, sino que se necesita trabajar en una coalición que “hay que sostener y ampliar”.

"Estamos trabajando para construir un programa de gobierno para la provincia", recalcó Abad a Letra P (Fotos: Marcos Gómez -AGLP)

-¿Ampliar con quién?

-En torno a sectores políticos dirigentes, pero también de los sectores más dinámicos de la sociedad: la industria, el campo, la pyme y el comercio, con el objetivo de construir una mayoría social que tenga mayoría legislativa.

-Parece que esa ampliación tiene diversos criterios, según los espacios que conforman Juntos. ¿Cómo impacta eso en la unidad?

-La unidad es un valor estratégico, pero la unidad no implica que el radicalismo no va a debatir, que no va a trabajar para poner su impronta ideológica y que va a renunciar a su vocación de liderar la coalición.

Sin “internismo mediático”

A lo largo del año, las pujas intestinas en el marco del frente opositor graficaron un creciente grado de tensión. Sin ánimo de ingresar en esa cancha, Abad admitió que en las coaliciones electorales “se discuten posicionamientos” pero –enfatizó– “lo que no puede ocurrir es que esos posicionamientos terminen dañando al conjunto, por eso soy de las personas que no creen en el internismo mediático”.

En ese sentido, el titular del radicalismo bonaerense consideró que “las diferencias en la coalición deben darse hacia dentro, porque hacia afuera -dijo- tenemos que contarles a los argentinos, y en el caso nuestro a los bonaerenses, cómo vamos a ir avanzando en los futuros proyectos”.

Gobierno de coalición

Consultado sobre si un hipotético gobierno provincial comandado por la UCR le daría al PRO la misma participación en el gabinete que Vidal le otorgó al radicalismo, Abad destacó: “El próximo gabinete tendrá mucha presencia radical porque el próximo gobernador será radical, pero tenemos que avanzar hacia un gobierno de coalición.

-¿Eso qué implica?

-Implica gobernar con todas las representaciones de los partidos de la coalición; un gobierno de coalición con una mesa a la que se sienten los partidos para definir las políticas públicas, una integración real de una coalición en el gobierno.

Vocación de poder

Sobre el paraguas nacional sobre el cual el radicalismo bonaerense construye su estrategia, Abad dijo que hay dos personas que han manifestado su voluntad de ser candidatos: Facundo Manes y Gerardo Morales. “Soy de la provincia de Buenos Aires y nuestro acompañamiento es a un bonaerense, ese es Manes”.

-¿El radicalismo tendrá 135 candidaturas a la intendencia, una por distrito?

-Aspiramos a tener la mayor representación en la provincia y nos estamos preparando para eso.

-Asoman otros aspirantes a la gobernación, como Martín Tetaz y Gustavo Posse. ¿Cómo van a ordenar eso?

-No hago política excluyendo. Quienes quieran ser candidatos y tengan la vocación y la voluntad, bienvenidos sean.

Ejes, recursos y referencias

Educación, Justicia y Seguridad son algunos de los ejes centrales planteados por Abad para la planificación de un programa de gobierno bonaerense: “Tenemos que trabajar para mejorar la calidad de la educación con más presupuesto, con docentes mejores pagos, modernizando las currículas y adaptándolas a los nuevos tiempos”, sostuvo, a la vez que bregó por una Justicia “que sea independiente, eficaz, moderna y oportuna, porque cuando la Justicia es tardía no es Justicia. Y no podemos pedirle a la Justicia que sea como concebimos si no cubrimos las vacantes que requiere el Poder Judicial”. A su vez, instó a “dar una lucha frontal contra el narcotráfico y la inseguridad”, para lo cual -indicó- se necesita una policía capacitada de forma permanente.

-¿Para lograrlo, la Provincia necesita más coparticipación?

-Hay que pelear por lo que le corresponde a Buenos Aires. El gobierno de María Eugenia (Vidal) recuperó parte de la coparticipación, del fondo del conurbano.

-¿Qué perfil debe tener el próximo gobernador?

-Quien la gobierne, debe conocerla. Nadie puede transformar lo que no conoce. Es importante que le duela una provincia con 50% de pobreza en el conurbano, que le duela que haya siete de cada 10 chicos menores de 14 años pobres, que le duela la pérdida de calidad educativa que estamos viviendo, que le duela la inseguridad creciente y la falta de infraestructura social.

-Una política de Kicillof que destaque…

-Rescato que el gobierno de Kicillof, en la Legislatura, el diálogo lo haya puesto directamente con sus representantes en las cámaras, ese es un rasgo positivo.

-De las experiencias de gestiones bonaerenses que se sucedieron desde el retorno a la democracia, ¿se identifica con alguna?

-(Alejandro) Armendariz y María Eugenia (Vidal).