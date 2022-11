Mestre toma el centro del ring de JxC para mediar entre Juez y De Loredo

CÓRDOBA (Corresponsalía) Con una exhortación a la unidad de la aún no formalizada alianza opositora y duras críticas a las gestiones de Hacemos por Córdoba (HxC), tanto en la provincia como en la capital, Ramón Mestre jugó sus fichas en la noche del miércoles en la mesa de discusión de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia. En un acto realizado ante unas 2000 personas que se dieron cita en el club Argüello Juniors, el exintendente capitalino pidió específicamente a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los precandidatos a la gobernación de la coalición, que lleguen a un acuerdo para confluir en una fórmula que incluya a ambos dirigentes.

"Se los pido con la mano en el corazón. Luis y Rodrigo se tienen que sentar y tienen que acordar para armar una fórmula competitiva para poder ganar la provincia el año que viene. Eso es lo que necesita Córdoba", expresó Mestre, en línea con el mensaje que anticipara Letra P.

Sus palabras tuvieron también como oyentes a representantes de los distintos socios cambiemistas. Entre las ausencias más notorias, estuvieron los mencionados precandidatos y el diputado Mario Negri. Todos exhibieron compromisos de índole parlamentaria para justificar el faltazo.

En su alocución, el representante de la UCR en la Mesa Nacional de JxC consideró que existen condiciones objetivas para que la alianza opositora se imponga en las elecciones que se celebrarán tanto a nivel nacional como en provincias y municipios en 2023. Citó como ejemplo la crisis del sector de la Salud, cuyo gremio cumple una semana de protestas, entre asambleas y paros. También hubo referencias al caso del legislador Oscar Gónzález, imputado por haber ocasionado un siniestro fatal. Frente a ese escenario, pidió expresamente deponer individualidades, tomando como ejemplo lo sucedido en 2019, cuando la implosión de la versión mediterránea facilitó un aplastante triunfo de Juan Schiaretti.

"Hay dos dirigentes que tienen mucho potencial. Trabajemos para que los dos integren la fórmula provincial. Tengamos una interna, si no nos ponemos de acuerdo, pero no volvamos a vivir lo que nos tocó en 2019. Lo digo con autocrítica. Nos tiene que servir de ejemplo para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Si todos nos desprendemos de intereses individuales y trabajamos para un proyecto colectivo, vamos a poner en marcha en el país, la provincia y los municipios ese proceso de cambio, que nos une. La sociedad lo necesita", enfatizó.

El exalcalde desgranó sus conceptos más duros sobre la gestión municipal, a la que acusó de incurrir exclusivamente en "el marketing y el maquillaje".

"El intendente miente y va a seguir mintiendo. Todos los cordobeses sabemos que se gobierna solamente a través de una pauta, de contubernios", remarcó en su dura crítica a Martín Llaryora.

Prioridades

Diego Mestre, el otro orador destacado de la noche, también cargó sus críticas contra el precandidato a gobernador oficialista. Como su hermano mayor, habló de una gestión preocupada por "lo cosmético".

"Cuando se gobierna por YouTube, cuando se gobierna por Instagram, no hay cercanía con la gente. Entonces, no se conoce lo que la gente pide, lo que la gente necesita. Gobernar es fijar prioridades. Me pregunto si las prioridades de los cordobeses son los 800 millones de pesos que se quieren gastar en una bicisenda voladora cuando no hay atención en los dispensarios municipales", apuntó.

También abogó por la unidad del radicalismo como partido y de JxC como espacio. "Ese es un requisito sine qua non para seguir avanzando en un programa, para seguir generando confianza entre nosotros. Tenemos que estar juntos para tener un nuevo intendente que surja de JxC, que no gobierne con marketing y publicidad. Un intendente que no use de botín político al municipio, que no haga como este foráneo, que no conoce a los cordobeses, que utiliza al municipio como trampolín político", fustigó.

Pese al tenor de las críticas, el presidente del Comité Capital de la UCR no adelantó intenciones de competir por cargo alguno. Quienes conocen el paño donde se juega la interna boinablanca, aseguran que tal postulación ya está en la cabeza del mestrismo, que aguardan un reacomodamiento luego de la firma del reglamento interno de la alianza.