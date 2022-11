Larreta dejó la interna de lado y bancó a Vidal ante la agresión de Insfrán

En un paréntesis dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su solidaridad con María Eugenia Vidal, que este martes denunció nuevas agresiones por parte del gobernador Gildo Insfrán. "Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años", se quejó el mandatario en un video compartido por la propia diputada. "Yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan", añadió Insfrán.

"Todo mi apoyo a @mariuvidal. Es inconcebible que un Gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir", escribió el alcalde de la Ciudad en su cuenta de Twitter, al compartir la publicación que hizo la legisladora.

La señal de apoyo a la exmandataria llega en medio de las disputas que existen hacia el interior de la alianza opositora camino a 2023, ya que ambas figuras están en la lista de quienes aspiran a presentar su candidatura presidencial para el próximo año, con Patricia Bullrich que completa el trío de aspirantes. Justamente, el enfrentamiento discursivo con Insfrán se inició en medio de la gira que la exmandataria bonaerense está llevando adelante en distintas provincias con esa intención y que en el arranque de esta semana tuvo la primera parada en Formosa.

En ese contexto, este lunes Vidal aseguró en una conferencia de prensa que recibió amenazas e insultos de parte de un grupo de “punteros” vinculados al gobernador local. "No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán", indicó.