Cafiero reemplazó a Fernández en el G20 y pidió una mesa por la paz en Ucrania

BALI (Enviada especial) El canciller Santiago Cafiero fue el encargado de leer el discurso que tenía previsto dar esta mañana Alberto Fernández en su primera intervención en el G20, dedicado a la seguridad alimentaria y energética. El primer mandatario no pudo participar del panel debido a que sufrió una descompensación.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En su alocución, Cafiero apuntó contra la “lógica de la escalada militar como un modo válido en la resolución de conflictos", al tiempo que afirmó: "Parece increíble que, cuando todavía no superamos la conmoción causada por una pandemia, Rusia desate una invasión militar sobre Ucrania poniendo en crisis la paz mundial".

El trabajo de la Cumbre arrancó este martes a las 9, hora local, con la presencia de todos los líderes del G20, bajo un calor agobiante. El Presidente ingresó al Hotel The Apurva Kempinski a las 9.15, y fue recibido por su par de Indonesia, Joko Widodo. Minutos después, antes de ingresar al plenario, el primer mandatario sufrió un cuadro de "hipotensión y mareos" y debió recibir atención médica. Su lugar en el panel fue ocupado por Cafiero.

También podés leer Fernández se descompensó y Cafiero leyó su discurso en el G20

En el arranque de su discurso, en representación de Argentina y también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Cafiero recordó la ceremonia conmemorativa del armisticio de 1918, a la que Fernández fue invitado por su par francés Emmanuel Macron. "Se estima que 10 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Todavía, un siglo después, no tenemos modo de cuantificar los efectos devastadores que azotaron al resto del mundo por semejante suceso bélico", afirmó, a modo de prólogo de referirse a la invasión ordenada por Vladimir Putin.

"No tengo dudas que nada es más revolucionario en este tiempo que exigir la paz", dijo. "En el hemisferio norte los mercaderes de la muerte negocian armas letales, pero en el hemisferio sur los alimentos se encarecen o faltan y lo que termina matando no son las balas o los misiles si no la pobreza y el hambre", añadió.

También podés leer Xi Jinping, Biden y Georgieva, las apuestas de Fernández en el G20

En esa línea, en nombre del Presidente, Cafiero dijo que "es imperioso que unamos esfuerzos para que las partes involucradas regresen a la mesa de negociaciones". "En lo que va del año, esta guerra le costó a mi país casi 5.000 millones de dólares. ¿Quién reparará semejante perjuicio?", se preguntó.

"América Latina y el Caribe enfrentaron en 2020 la peor contracción económica de su historia", sentenció antes de completar que " se convirtieron en la región del mundo que perdió más años en expectativas de vida". "Ahora debemos enfrentar los efectos de la guerra", agregó el mandatario argentino. "Es nuestro deber construir un mundo más justo y previsible. Démosle una oportunidad a la paz. Miremos como el hambre y la pobreza se expanden en el sur del mundo mientras en el norte las armas acumulan muertos. No puede ser que no hayamos aprendido de tanto dolor vivido", completó.

También podés leer La sociedad de socorros mutuos Fernández & Macron

Además de sus intervenciones en la Cumbre de Líderes, Fernández tenía agendadas varias citas bilaterales: se verá con el líder chino Xi Jinping, con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el canciller alemán Olaf Scholz; además de compartir una actividad con el norteamericano Joe Biden y otro encuentro con Macron. Su participación dependerá de la evolución de su cuadro clínico.