Morales le pidió a dirigentes del PRO "que se relajen"

El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, consideró que quienes forman parte de PRO “están muy sensibles y muy tensos” por la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y les pidió que "se relajen un poco".

"Me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también queremos hacerlo. El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta). Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos”, evaluó en declaraciones a Radio Continental.

La disputa entre el presidente de la UCR y la dirigencia macrista tiene su origen en la sucesión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, ya que tanto la diputada María Eugenia Vidal como la titular del PRO, Patricia Bullrich, aclararon que el candidato de JxC en la Ciudad “debería ser alguien del PRO” mientras que la UCR impulsa la postulación del senador Martín Lousteau.

“Hay dirigentes de JxC que no acuerdan con tener un sentido autocrítico. Hay que comprender la realidad para no volver a cometer los mismos errores que cuando gobernamos y defraudamos a la gente. No se puede encarar un nuevo proyecto de Gobierno negando el pasado y creyéndose infalible", sostuvo Morales.

El mandatario provincial consideró, en ese sentido, que algunos referentes de la coalición opositora "ni siquiera quieren escuchar que hubo errores" durante la gestión de Cambiemos.

"Creen que somos los perfectos y que no cometimos errores. En verdad, somos una agrupación política de seres humanos con aciertos y fortalezas, pero también nos equivocamos”, agregó Morales.

El titular de la UCR afirmó "creer" en su partido y el la continuidad de JxC, pero advirtió que si la alianza tiene que gobernar nuevamente "no podrá negar la realidad ni el pasado”.

Respecto a los dichos de Macri sobre que si volvería a la jefatura del Estado "haría lo mismo pero más rápido", Morales criticó la gestión tuvo Cambiemos en relación a las tarifas de los servicios públicos".