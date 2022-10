La UCR tiene su Gato: un humorista radical se posiciona en distrito bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En medio de las arengas de liderazgo del frente opositor, el radicalismo acelera en su estrategia de presentar postulantes en los 135 distritos de Buenos Aires. Es en ese contexto que, en Las Flores, suena como posible carta de la UCR para 2023 el humorista criollo Ricardo “Gato” Peters. “La gente puede creer que soy como Palito Ortega, que porque soy artista me pueden bendecir algún día con un cargo. Pero lo cierto es que tengo bastante roce en la gestión. No soy un outsider”, dice Peters en diálogo con Letra P y recuerda que fue titular del comité radical en su distrito, director de la escuela agraria local, secretario de Producción municipal en los 90 y director provincial de Educación Agraria en la etapa de Mario Oporto como titular de la cartera educativa bonaerense.

Luego de reiteradas negativas a ofrecimientos que recibió años atrás para ser candidato a intendente, en esta oportunidad deja abierta la posibilidad: “No lo descarto”, avisa y admite: “Siempre dije ‘no’ porque estaba en otra etapa de mi vida, con otras prioridades. Hoy les he prometido a mis amigos que, llegado el momento, lo voy a analizar. No lo descarto porque es muy tranquilo tomar una decisión por sí o por no, sabiendo que tenés un programa y equipo de gente”.

Docente y veterinario, además de su faceta artística, el Gato Peters coordina los equipos técnicos del radicalismo florense que diagraman un programa de gobierno para la comuna: “Hay un grupo de gente muy joven participando desde el comité, donde tenemos cuatro concejales y están trabajando muy bien y estoy acompañando. Muchos de ellos fueron alumnos míos de la escuela; tengo una relación muy linda y estamos trabajando con mucho entusiasmo un programa de Gobierno para mostrarnos como alternativa”.

De acuerdo a lo detallado por voces provinciales, en Las Flores el radicalismo inició un proceso de renovación desde 2015, con referencias sub 40 como Valentín Gennuso y Sebastián Lizarraga (hijo del exintendente “Tono” Lizarraga). En 2021, ese espacio llevó al frente a un outsider, el bioquímico Federico Dorronsoro, que barrió en las PASO al exintendente del peronismo amarillo Ramón Canosa (fue 75 a 25). Para el 23, ya se hicieron mediciones y la figura del Gato Peters, con 100% de conocimiento, asoma como la predilecta entre las boinablancas, para dar la pelea por la intendencia que comanda Alberto Gelené (FdT).

“Soy conocido por mi otro oficio de artista. Entonces, mi nombre siempre aparece en las encuestas y no me hago el sordo, me doy cuenta”, asegura Peters, quien también da cuenta del pedido de vecinos florenses para que juegue electoralmente, aunque opta por la cautela: “No hay que creérsela, porque a veces se mezclan las cosas. El hecho de ser conocido, no siempre significa que uno sea bueno y sé que es más fácil ponerme a mí en una encuesta que a otros compañeros de ruta, que también se lo merecen. El pueblo de Las Flores ha sido muy bueno conmigo, me acompaña en todos los emprendimientos, acabamos de llenar un teatro y a mí no me gusta mezclar las cosas”.

En ese sentido, Peters subraya que hay varias opciones dentro del radicalismo de Las Flores para la intendencia: “Yo mismo he sido dueño de la idea de no apurarnos con los nombres, sí salir a demostrar que tenemos candidatos, que cuatro o cinco personas que estamos en ese grupo podemos ser candidatos, hay perfiles interesantes. En algún momento se dijo que los radicales no tenemos candidatos, nosotros salimos a demostrar que sí”, enfatizó. En el radicalismo bonaerense también dan cuenta de otras opciones, pero admiten que “va tomando color la candidatura” del cómico.

“Yo participo en la política porque siento que debo hacerlo, porque me gusta, porque entiendo que la única forma de que la gente viva mejor y la transformación es a través de la política y he elegido mi lugar en el radicalismo desde muy chico”, describe Peters, que también se enfocó en lanzar dardos hacia el municipio al mando de Gelené: “Fuimos el primer autódromo de la provincia y ahora no existe más. Trajimos un modelo de escuela financiado por el BID, que fue único y eso está muy desatendido. Se ha perdido la ciudad, la falta de planificación ha desparramado la trama urbana, entonces ha llevado a la gente a lugares que no son atendidos por servicios. Hemos sido la nave insignia de la actividad textil en el país, eso no existe más, no tenemos cooperativa agraria, la gente de nuestro pueblo va a comprar las cosas a otros pueblos que los han pasado por encima. Me alarma que nadie se dé cuenta”.

Frente a eso, pidió debate, aunque lo ve de difícil concreción: “Cuando querés invitar a una mesa plural a analizar esto, todos nos crispamos porque así es la política hoy, y parece que nos están atacando, que quieren la silla nuestra, y así es difícil construir. Nosotros no queremos hacer la crítica por la crítica misma, sino ser constructivos. Tenemos un problema ambiental porque la planta de residuos está detonada, pero no nos quedemos en la crítica, sino preguntarnos qué haríamos nosotros con esto de ser gobierno”.