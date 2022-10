17-O Valdés lamentó la ausencia del Presidente en los actos

El diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, lamentó este lunes que en el Día de la Lealtad Peronista se hayan organizado cuatro actos distintos y que en ninguno de ellos vayan a estar el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, se refirió a la interna dentro de la coalición gobernante y dijo que "la situación actual refleja el estado del Frente de Todos".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Debería haber un solo acto por el 17 de octubre, que es el de la Plaza de Mayo, y debería encabezarlo el presidente del PJ, que es Alberto Fernández”, señaló Valdés en declaraciones a La990 Radio.

Al ser consultado sobre la interna dentro de la coalición gobernante, a un año de las elecciones presidenciales, respondió: “Me da mucha tristeza porque la situación actual refleja el estado en el que está el Frente de Todos, que no significa que sea un estado irreversible”.

También podés leer Todas las lealtades del 17-O

En este sentido, contó que la principal causa que provocó el enojo del ministro de Economía, Sergio Massa, y de la vicepresidenta fue que el Presidente no les consultó por los cambios de gabinete que hizo la semana pasada. Y agregó: “Quizás por esto esto estamos hablando de los actos divididos. Estamos viviendo las consecuencias. El acto central no va a contar con los que hicieron estas designaciones”.

En ese sentido, confirmó que aunque le encantaría que el Jefe de Estado esté presente en la Plaza de Mayo, no se hará presente. “Alberto debería estar y me encantaría que esté pero, de acuerdo a la información que manejé hasta anoche, no va a estar”, admitió.

En la agenda de Casa Rosada está previsto que Fernández inaugure a finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.