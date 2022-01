Ruiz Malec: “Esto no era cuentapropismo del ministro Villegas”

Desde Mar del Plata y a pocos días de obtener el alta por covid-19, la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, habló con Letra P sobre el escándalo del Gestapo- gate que salpica no sólo a su antecesor en el cargo, Marcelo Villegas, sino también a la cúpula del PRO en la provincia de Buenos Aires y al procurador Julio Conte Grand. “Esto no era cuentapropismo del ministro de Trabajo”, disparó y dijo haberse sorprendido por “la magnitud” de los hechos y “la impunidad” con que se manejaron funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Pidió a la Justicia que “investigue rápido y a fondo”.

Ruiz Malec estuvo instalada en Mar del Plata junto a parte de su equipo de trabajo y partirá este miércoles por la tarde a Tandil para completar una semana en la que se puso a la cabeza de los operativos de inspección que se realizan en destinos turísticos de la provincia para garantizar, principalmente, que los trabajadores de los distintos sectores económicos estén debidamente registrados. A esa actividad suma otras, como el encuentro que encabezó este martes en la sede la CGT Mar del Plata, junto a representantes de las tres centrales obreras de la ciudad.

“Es tan notorio el contraste entre nosotros y ellos”, dice la ministra a Letra P mientras habla sobre la reunión en la sede porteña del Banco Provincia que dio a conocer la AFI y donde se escucha al ministro de María Eugenia Vidal decir que le gustaría tener una “Gestapo” para terminar con los gremialistas.

La ministra afirmó que quedó sorprendida por “la magnitud” del delito que demuestran las imágenes, con Villegas encabezando una mesa judicial para armar causas contra sindicalistas, y “la impunidad” con la que se manejaban los allí presentes. “Nosotros nos encontramos con un ministerio vaciado, que no protegía a los trabajadores y las trabajadoras, que no mediaba en los conflictos, que había perseguido claramente a los representantes de los sindicatos; lo vimos con los docentes, con los estatales, con sumarios, con persecuciones, con fotos de las familias, con acciones que no hacen a la buena práctica democrática y esto nos hizo comprobar que habían llegado mucho más lejos y que cruzaron cualquier línea democrática y republicana, poniendo en riesgo las instituciones más básicas y la república”, afirmó.

Ruiz Malec pidió que la justicia “actúe rápido e investigue a fondo” teniendo en cuenta la gravedad de la situación. “Mientras tanto -dijo-, nosotros vamos a seguir trabajando para hacer todo lo contrario desde el Ministerio de Trabajo”. Contó que había tenido un encuentro con sindicatos en Mar del Plata y destacó el contraste con la gestión anterior: “Nosotros vinimos a cuidar sus derechos en un marco de diálogo y consenso con los empresarios, a quienes necesitamos que les vaya bien pero siempre respetando que el crecimiento les llegue a todos y a todas, ese es nuestro objetivo”.

Para la funcionaria, “esto no fue un cuentapropismo del exministro de Trabajo, de algún senador o funcionario”, sino que tiene que ver con “una forma de ver la política”. “No es un ministro suelto al que se le ocurrió juntar a la agencia de inteligencia, a senadores, a un intendente y a personal de justicia y apretar jueces por su cuenta; acá, obviamente, hay algo mucho más grande que la justicia tiene que investigar hasta las últimas consecuencias”, insistió.

La ministra de Trabajo encabeza una de las áreas clave para la gestión de Axel Kicillof en el marco de la temporada de verano a la que están apuntados todos los cañones para garantizar el éxito y se transforme en el puntapié inicial de la reactivación económica, pese a los casos récord de contagios de covid-19. Es en ese marco que decidió instalarse primero en Mar del Plata y luego en Tandil para supervisar y encabezar actividades y operativos, principalmente los de fiscalización.

“Nos encargamos de cuidar que trabajadores y trabajadoras estén correctamente registrados, que se cumplan todos sus derechos laborales y, además, en este caso, que estamos en pandemia, se cumplan los protocolos covid en los ámbitos de trabajo”, relató.

Previo a los operativas de fiscalización, la subsecretaría de empleo informó a las cámaras empresariales y a los diferentes emprendimientos de los programas de la provincia y de la nación para colaborar y que los que tienen dificultades tengan la posibilidad de registrar a sus empleados. En ese sentido, la ministra aseguró que les explican que no son “recaudadores” y que no quieren poner multas, sino que “esté todo debidamente registrado”.

“Vamos a verificar que el crecimiento económico que estamos viendo y que se viene, con una temporada que va a ser maravillosa, se distribuya también a los trabajadores”, aseguró y remarcó que son los propios sindicatos los que les piden apoyo para terminar con el trabajo informal. “Si alguna empresa tiene dificultades, hay un montón de programas de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional para ayudar a la registración de los nuevos trabajadores”, cerró.

Además de estas actividades, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en conjunto con programas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, llevarán a niños y niñas a conocer el mar. De una de esas actividades podría participar en los próximos días Kicillof junto al titular de la cartera nacional de Turismo, Matías Lammens.