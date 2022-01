El Gobierno confirmó la circulación comunitaria de la variante Ómicron

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud nacional, Sonia Tarragona, habló de la pronunciada subida de casos de covid-19 que se registra en todo el país y confirmó que en algunas “jurisdicciones” del territorio nacional ya hay “circulación comunitaria de (la variante) Ómicron que están conviviendo con otras donde predomina la Delta”.

En declaraciones a Radio Continental, la funcionaria sostuvo que “la suba de casos es lo que se esperaba que ocurriera”, pero lamentó que “la irrupción de Ómicron complicó más la situación” porque ya se registra su circulación comunitaria en distintas ciudades, lo que provoca los nuevos registros récords de contagios diarios.

En este sentido, Tarragona evitó predecir cuándo se registrará el pico de contagios y cuándo el país logrará superar esta nueva ola de covid-19. "Si algo aprendimos es que hacer pronóstico no nos ha resultado bien, no tenemos evidencia para decir que va a ocurrir", aseguró y manifestó preocupación por un posible aumento de las internaciones: "Estamos atentos porque cuando el número es muy alto, aunque el porcentaje de hospitalizaciones sea pequeño también se vuelve alto".

Al mismo tiempo, la funcionaria confirmó que el ministerio que conduce Carla Vizzotti acompaña la estrategia de impulsar los autotest con el objetivo de descomprimir los centros de hisopados públicos y privados y agilizar la detección temprana de casos positivos de covid-19. "La pandemia se ha corrido de lugar y hay que trabajar en el primer nivel en la contención de los leves y de los diagnósticos, entonces toda estrategia que facilite el diagnóstico va a redundar en un mejor cuidado de la población", afirmó y aclaró que su aprobación para fines médicos no depende del Poder Ejecutivo. "Estos test no se fabrican en Argentina y el Ministerio todavía no los pudo comprar porque no están aprobados", detalló.

Con relación al proceso de vacunación, adelantó que “si la pandemia se vuelve endémica” la población “probablemente” deberá recibir “refuerzos todos los años como sucede con la gripe”, pero aclaró que es una situación que todavía continúa en evaluación y sobre la cual no se puede prever políticas futuras “hasta que no finalice el proceso pandémico”. Asimismo, descartó que el gobierno nacional esté analizando en hacer obligatoria la vacunación contra el covid-19.