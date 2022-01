La nueva presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, recibe a Letra P en la oficina provisoria que ocupa hasta que se termine de acondicionar su despacho definitivo. Recién asumida, dice que no se toma vacaciones y que tiene una temporada con una “agenda muy intensa”. Sin embargo, se toma tiempo para el descanso en la lectura: lee “Origen de la felicidad”, de Pablo Ramos, y desconecta pasando tiempo con sus seres queridos.

En su primera entrevista luego de tomar su cargo en el gabinete provincial, habla de los objetivos del Instituto Cultural, de la derrota electoral y de los desafíos de cara a la elección en 2023. “Tengo el desafío de reparar lo destruido, recrear y transformar”, afirma. Con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, dice que “no hay manera que la negociación con el FMI salga bien” porque “ya se perdió soberanía” y que en este contexto “hay que tener claro de qué lado” está cada uno. También analiza la actualidad del Frente de Todos, los cambios en el gabinete y el rol de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense, aunque cree que no es momento para la discusión electoral.

Compara la mesa judicial de Juntos por el Cambio con “prácticas de la dictadura”, afirma que el intendente de La Plata, Julio Garro, debe “explicar o renunciar” y dice estar convencida de que el Frente de Todos va a gobernar la capital bonaerense, aunque reconoce que les está costando plantear una alternativa que acompañe la mayoría de los platenses.

-¿Con qué se encontró en las áreas culturales del gobierno provincial?

-Con lo destruido, con la presencia del Estado en estos dos años con políticas muy específicas, pero de emergencia.

-¿Cuáles son sus objetivos específicos al frente del Instituto Cultural?

- Tengo el desafío enorme de reparar lo que se ha destruido y, a la vez, recrear y transformar. Trabajaremos en dos líneas: reparar lo que ha sido roto, desmantelado, no solamente los equipamientos culturales, también en cuanto al avasallamiento de derechos. Para construir tenemos como línea fundamental la asociación entre cultura y trabajo. En la generación de públicos y autores, queremos convocar a los que producen cultura, a jóvenes particularmente.

-¿Por qué se reedita el Instituto Cultural y no se crea un ministerio?

-El Instituto Cultural fue una buena experiencia. Podría ser un ministerio, tiene rango ministerial. Pero es fundamental recuperar la historia de aquello que sí ha funcionado como política pública.

-¿Cuál será su relación con los intendentes?

-El gobernador no pidió que trabajemos con todos los municipios, sin distinción de signo político.

-¿Cómo ve los cambios en el gabinete?

-Son cambios para profundizar las políticas que se vienen llevando adelante. Viene un momento nuevo.

-¿Por qué perdieron las elecciones?

-Fue una elección muy compleja y singular por la pandemia. Lo importante es que escuchamos; el gobernador no se excusó.

-¿Qué van a hacer para llegar mejor a 2023?

-Vamos a llegar bien parados a la elección de 2023 si profundizamos el rumbo. La gente tiene que tener garantizados derechos, soberanía, la vida cotidiana. Si no lo hacemos, nos va a ir mal, no solo en las elecciones, sino en la historia.

-La coyuntura no es fácil…

-Perdimos, pero fue una excelente elección después de cuatro años de macrismo más dos años de pandemia. Estamos en un buen camino. Es un momento muy difícil, tenemos que defender la salud, la educación, el trabajo, la cultura en un mundo salvaje, en medio de una negociación con el FMI que no hay manera que salga bien, porque ya perdimos soberanía. En este contexto, tenemos que saber a quiénes defendemos.

-¿Cómo ve la convivencia de los diversos sectores en el Frente de Todos?

-Esta es una apuesta democrática maravillosa. El Frente de Todos es un lugar que te desafía permanentemente, pero tenemos claro qué hay del otro lado y a quiénes queremos representar.

-¿Deben abrir las internas, como planteó el Presidente?

-No lo sé. Es una discusión para otro momento.

-¿Qué expectativa tiene y cómo ve a Máximo Kirchner al frente de PJ bonaerense?

-Máximo viene a transformar el PJ, a abrirlo, tiene una enorme apuesta a la democratización del PJ, (busca) llenarlo de todas las tradiciones que siempre han estado y reforzarlas, pero también abrirlo a nuevos planteos. Es uno de los pocos dirigentes políticos de la Argentina que puede sentarse en una mesa con todos, incluso con aquellos con los que se tienen razones para sentarse con cuidado.

-¿Qué piensa del video de la denominada mesa judicial?

-Es una práctica de la dictadura y hay poco oído y sensibilidad a eso.

-Vidal dijo que fue una reunión de trabajo y Garro, que no sabía que había agentes de la AFI.

-Garro tiene una subestimación total porque nadie puede creerle eso. Y Vidal justificando esa situación y después Conte Grand… Hay que pensar en el gran peligro institucional. El jefe de los fiscales aparece como co-autor de esa mesa y ni siquiera da un paso al costado para que se investigue. También hay una complicidad tremenda de ciertos medios de comunicación. Y Garro explica o tiene que renunciar.

-¿Cómo ve su gestión en La Plata?

-Es una gestión pésima.

-¿Entonces, por qué gana las elecciones?

-Hay un desafío muy grande de nuestra fuerza política. Nos está costando platear una alternativa que la mayoría de la sociedad acompañe.

-¿Tiene ganas de volver a ser candidata a intendenta?

-Me cuesta mucho responder por las ganas, porque son decisiones colectivas. Estoy convencida de que tengo un compromiso enorme de militancia con la ciudad de La Plata. No tengo dudas de que el Frente de Todos va a gobernar la ciudad; no tengo ninguna certeza de cómo se armen las listas.

Pin Pong

En el cierre de la conversación, Letra P le pidió a Saintout que definiera en una frase a las siguientes figuras políticas:

Mauricio Macri

“Es el horror en Argentina”

Horacio Rodríguez Larreta

“Es lo mismo que Macri”

Diego Santilli

“Es peor, porque algunos piensan que es algo distinto. Santilli es Macri”

Julio Garro

“Es una vergüenza y un dolor para los platenses”

Alberto Fernández

“Es una decisión de Cristina para salir del macrismo”

Cristina Kirchner

“Es la historia, el amor al pueblo”

Axel Kicillof

“Es el mejor de todos nosotros para conducir este proceso en la provincia y es el que la va a sacar hacia adelante”

Máximo Kirchner

“Es el compañero más grande que tenemos”