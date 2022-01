Bronca de ruralistas entrerrianos: “Frigerio nos usó para hacer política”

“Nos vio de alpargatas y pensó que por ser provincianos podía manejarnos como quisiera y eso nos irritó”, lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria de la localidad entrerriana de Crespo, Fabio Schneider, para criticar al exministro Rogelio Frigerio que esta semana visitó la provincia. El actual diputado nacional por Entre Ríos fue uno de los dirigentes de JxC que participó este martes de una reunión con las organizaciones de productores agropecuarios que integran la Mesa de Enlace local. Se encontraron en la Bolsa de Cereales para analizar las propuestas de asistencia para los productores afectados por la sequía que prepara el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Agricultura Julián Dominguez.

La reunión fue previa al encuentro que tuvo Bordet con la Mesa de Enlace local este miércoles. En la cita con los dirigentes opositores barajaron las posibilidades de ayuda que el gobierno entrerriano les había anticipado. El mandatario las formalizó este miércoles y confirmó que prepara dos líneas de financiamiento: 700 millones de pesos en el Fondo de Garantía de Entre Ríos (FOGAER) y 1000 millones para el Fondo de Inversión de Entre Ríos (FINVER).

La reunión previa del martes estuvo dedicada a analizar esas vías de financiamiento y Frigerio ofició como vocero del encuentro para plantear la posición de los asistentes. “No alcanza. La magnitud del desastre requiere mucho más que eso. No alcanza con fondos de emergencia ni con patear para adelante vencimientos impositivos. Hay que pensar en herramientas más eficientes y automáticas”, disparó el exministro del Interior de la era Cambiemos.

En su lugar apuntó contra la existencia de las retenciones y no se mostró proclive a aceptar una suspensión ante la crisis climática. “Estamos dispuestos, si el oficialismo nos convoca, a trabajar colaborando para encontrar una solución, pero obviamente esto está en manos del oficialismo que gobierna la Provincia y la Nación”, dijo y se mostró dispuesto a rebajar o suspender las retenciones a las exportaciones. “Es un impuesto que se le cobra a los exportadores. Una baja de las retenciones no es una solución para los productores afectados en la coyuntura de emergencia. Es un mal impuesto que tiene que desaparecer. Lo que tenemos que discutir es cómo y en qué tiempo. Pero no es un tributo que se pueda sostener”, concluyó.

En la reunión participaron las cuatro organizaciones que integran la Mesa de Enlace local: la Sociedad Rural de Entre Ríos, (SRA), la Federación de Entidades Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y la Federación Agraria Argentina.

Las mismas entidades se reunieron este miércoles con Bordet. En ese contexto habló Schneider y lo castigó al exministro por hablar en nombre de todo el espacio. "El señor Frigerio nos usó para hacer política. Los demás legisladores cumplieron con su palabra y esperaron a que saliera el comunicado oficial con el objetivo de mostrar unidad", disparó el vice de la Federación Agraria de Crespo en declaraciones al medio local APF Digital.

“Hay mil millones de promesas y es tan grande la artillería de medidas que pusieron a disposición para mitigar la sequía, que con que cumplan una parte ya estamos satisfechos”, dijo Schneider para desautorizar a Frigerio, pero igual sostuvo que esperan que la ayuda “realmente llegue a los productores que la están necesitando y que no sea otro trámite burocrático que va a jugar al desgaste y que beneficie sólo a algunos amigos del poder como ha sido siempre”.

En el PRO entrerriano le bajaron el tono a las críticas del dirigente ruralista. Consideraron a las palabras de Schneider como "una operación" contra Frigerio porque en el encuentro no acordaron sacar un comunicado. Lo interpretaron como una embestida impulsada por la titular de la filial de Crespo, Mariela Gallinger y apuntaron que Schneider afronta un pedido de expulsión interna en la FAA. Otros vieron la mano del exdirigente de la filial entrerriana de la FAA y actual senador nacional Alfredo Luis De Angeli, que integra la bancada del PRO y fue un histórico dirigente de la Mesa de Enlace.

Frigerio fue electo diputado nacional en las ultimas elecciones del 14 de noviembre y le ganó al candidato del oficialismo, Enrique Cresto, que responde a Bordet. Se impuso por una ventaja superior a los 20 puntos. Este año comenzó con su trabajo legislativo, pero trabaja para construir su candidatura a gobernador en 2023. Los dardos lanzados por Schneider son los primeros anticipos de la pulseada que se avecina y que tiene su primer round en torno a la crisis que impuso la sequía de este año.