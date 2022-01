Furia opositora contra el Gobierno por la reunión imposible con Guzmán

Finalmente, la reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores y jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio quedará para más adelante y no se concretará este martes, tal como lo había anunciado la semana pasada el mandatario jujeño Gerardo Morales. Esa decisión enfureció a la oposición que salió a criticar al funcionario por la demora del encuentro.

"Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo", señaló el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien participó de las negociaciones para concretar la reunión que finalmente no se hará.

Por su parte, el senador mendocino Alfredo Cornejo utilizó su cuenta en Twitter para expresar su malestar por la suspensión del encuentro, pese a que el Gobierno no había comunicado públicamente la fecha del cónclave.

"El Gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden", escribió el exgobernador radical.

En la misma línea, se expresó el diputado Mario Negri: "Un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían una reunión con la oposición para que los aplaudieran, sin informar nada. Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país", posteó en Twitter.

A las críticas también se sumó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien consideró que "la suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado" en el que "se hablan a sí mismos".

"Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir", agregó.

En sintonía, el jefe del bloque del mismo partido en el Senado, Humberto Schiavoni, cuestionó también el poco tiempo con con la que se enteraron de la cancelación del encuentro. Luis Naidennof también manifestó su rechazo ante lo sucedido y dijo que "la improvisación es la marca registrada de esta gestión".

"Con menos de 24hs de anticipación, nos enteramos que el oficialismo suspendió la reunión con Guzmán. Otra prueba más de que los llamados al diálogo del kirchnerismo son solo para discursos. No les interesa la visión de nadie, solo impulsar acciones funcionales a su propia agenda", escribió Schiavoni en la misma red social.



Desde la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo opinó que "Guzmán juega a las escondidas y continúa postergando la reunión con JxC.

"No sabemos si lo hace por negligente o porque todavía no elaboró un programa racional, viable y realista para sacar a la Argentina adelante. La palabra del gobierno entró nuevamente en default", aseveró.

En consonancia, el diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini atribuyó la postergación a "las internas del Gobierno". “El Gobierno, que no tiene un plan con información clara, no se anima a presentarse ante las preguntas de la oposición”, añadió.

Tras el encuentro convocado en el Museo del Bicentenario hace dos semanas, en el que el ministro Guzmán realizó una presentación de cara a 12 gobernadores, la relación del Gobierno con la oposición en torno a este tema fue variando.

En un principio, Juntos por el Cambio se negó a participar de la explicación oficial sobre la negociación con el FMI, a pesar de la opinión contraria de Morales, quien envió representantes a aquel primer encuentro al igual que sus pares de Corrientes (Gustavo Valdés) y Mendoza (Rodolfo Suárez), mientras que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se mantuvo al margen.

Luego, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió aceptar la invitación y empezaron las negociaciones para concretar el encuentro, que quedaron en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Morales y Guzmán.