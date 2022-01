Rechaza todo: la oposición, ahora contra el teletrabajo

La decisión del Gobierno de mandar al personal del Estado nacional a hacer teletrabajo este jueves y este viernes alimentó la saga de rechazos que la alianza Juntos por el Cambio (JxC) viene expresando ante cada decisión de la administración que encabeza Alberto Fernández. A través de las redes sociales y medios de comunicación, figuras de ese espacio cuestionaron la disposición basada en la necesidad de "reducir el consumo de energía eléctrica” en las dependencias estatales.

El primero en mostrar distancia fue el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien desestimó la posibilidad de que el personal de los edificios públicos porteños hicieran "home office".

"Tenemos a la gran mayoría del personal abocada al cuidado de la pandemia. No podemos hacer que no vayan a trabajar”, aseguró Larreta en una conferencia de prensa.

Luego, con variadas explicaciones, vino una seguidilla de opiniones en contra de la medida. Por ejemplo, el diputado nacional Ricardo López Murphy consideró que, "si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor".

"Nunca es prudente esto de liberar a la gente. En el fondo revela que no es necesario ese trabajo, porque, si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, volvió a elegir Twitter para expresarse y acompañó su mensaje con la imagen de un artículo del diario El País de España que cuenta una situación similar ocurrida en Venezuela.

"El que se queda sin luz no trabaja, ni cobra y encima pierde su mercadería. El empleado del Estado cobra y se queda en su casa. El Gobierno de la contracultura del trabajo y del uso indecente de los recursos públicos. Adivinen de quién se copió la idea...", escribió .

En la misma sintonía, el diputado porteño Martín Tetaz publicó parte el decreto presidencial y definió a la medida como un ejemplo de la "planificación socialista".

"La recuperación de la economía es brutal señores; los empleados públicos se vuelven a la casa al mediodía para ahorrar energía. Otro ejemplo de planificación socialista que reemplaza al sistema de precios y vuelve a fracasar", señaló.

La oposición representada por JxC rechazó el Presupuesto 2022 y faltó al encuentro convocado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, por las negociaciones con el FMI. Larreta, por su parte, fue el único jefe distrital que no firmó el último Consenso Fiscal -tampoco había firmado el anterior-. La coalición opositora rechazó, también, la designación de Alberto Fernández al frente de la CELAC.