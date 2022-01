Tamburrini: “El peronismo necesita tener nombres propios en Río Negro”

El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, analiza la situación del Frente de Todos (FdT) de Río Negro en uno de los parates de la gestión en plena temporada de verano. Desde su ciudad, que será sede para la producción de hidrógeno verde, considera que "el peronismo necesita tener nombres propios" para ganar músculo de cara a las elecciones de 2023.

También podés leer El PJ rionegrino quiere dar vuelta la página y busca unidad antes de sus internas

Con una historia ligada a la generación de recursos minerales, con una de las minas de hierro más importantes del país, Tamburrini cree que la llegada de Fortescue será “un antes y un después en la localidad”. Asimismo, entiende que el justicialismo debe recuperar el protagonismo para obtener una fórmula que sea competitiva, a diferencia de lo que sucedió en la última elección de medio término en la que el Frente de Todos (FdT) quedó relegado al tercer lugar.

“Hay que construir un proyecto político real. Yo puedo ir a ver a los compañeros, pero no puedo hablar por nadie porque no hay candidatos”, le dice a Letra P, luego de recorrer Playas Doradas, el paradisíaco balneario que pertenece al distrito que gobierna.

Tamburrini, una expresión del PJ en la zona atlántica rionegrina.

-¿Qué significa para Sierra Grande el proyecto que impulsa el desarrollo y producción de hidrógeno verde?

-Es un antes y un después para la ciudad. Sierra Grande sufrió el neoliberalismo dos veces. En los tiempos de Mauricio Macri se habló de una planta nuclear, algo que nunca salió de la boca del expresidente. Esto es diferente porque se presentó en el G20.

-¿Cómo analiza el último resultado electoral del Frente de Todos en Río Negro?

-Hay un escenario muy complejo. Es muy difícil de revertir (la derrota) si no encontramos cuadros políticos que tengan la voluntad de conducir un proyecto nuevo. Los proyectos no los impulsa un partido, sino el interesado de ser candidato o candidata. Sin esas figuras, tendremos un proyecto político propio. Así no vamos a llegar a los compañeros que creen que podemos ser gobierno.

-¿Hay alguna figura que pueda encabezar una fórmula electoral en 2023?

-Hay que construir un proyecto político real. Hoy, no hay candidatos. Nos hace falta tener nombres propios.

-Desde el 2015, el peronismo viene sufriendo una caída del respaldo en votos ¿Hay temor que el electorado no tome al justicialismo como una opción real de gobierno?

-Miedo no, pero se encendieron las luces de alerta. El peronismo es una opción de gobierno, pero si no alinea el proyecto político seguirá padeciendo este tipo de situaciones, de realidades dispersas. La gente confía en el PJ como herramienta, por eso tenemos que estar en el ring. Que los vecinos no se queden con los verdes como mejor opción. Debemos estar más rápidos de reflejos.

Tamburrini y Kulfas recorrieron las playas de Sierra Grande.

-¿Se habló de eso en el Consejo Partidario?

-Fue mi gran crítica ese día. El peronismo no está siendo rápidos de reflejos y eso es lo que se necesita para estos días.

-¿Todos los intendentes del peronismo piensan igual?

-Sí, casi todos. No todos lo dicen, pero lo piensan.

-Este es un año importante, se habla que las elecciones para la gobernación serán en el primer semestre del 2023…

-Veremos qué sucede. A (Alberto) Weretilneck le fue bien así, pero hay que ver si (la gobernadora, Arabela) Carreras está en condiciones de enfrentarlo.